» » Xiaomi представила "умные" очки для водителей
Раздел: Технологии  
0

Xiaomi представила "умные" очки для водителей

Xiaomi представила "умные" очки для водителейЧтобы повысить комфортность при носке, очки можно легко настраивать под себя

Опрос, проведенный оптометристами на потребителях в Германии и США, показал, что около 83% носителей очков имеют аналогичную привычку вождения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.com

Из них 72% планируют купить себе очки для вождения. Возможно, именно поэтому компания Xiaomi решила выпустить на своей краудфандинговой платформе очки для водителей и гонщиков Turok Steinhardt Driving Glass. Они не только помогают водителям в условиях плохой видимости, но и являются довольно стильным аксессуаром.

Чтобы повысить комфортность при носке, очки можно легко настраивать под себя - регулировать носовые накладки и дужки. Благодаря специальной технологии, очки могут учитывать расширения зрачков и невысокую глубину резкости в темноте, что позволяет видеть картинку более четко при любом освещении. Специальная пленка, которая нанесена на стекло очков, может уменьшить блики от автомобильных фар, уличных фонарей и водяных поверхностей до 64%, тем самым увеличивая безопасность вождения.

Кроме того, данная пленка может увеличить максимальный диапазон просмотра на 43% по сравнению с другими очками, а область просмотра на большие расстояния может увеличиться на 14%, что облегчает чтение дорожной разметки и знаков.

Читайте также: Xiaomi создала уникальные очки для плавания

Очки для вождения Turok Steinhardt Driving Glass уже доступны для покупки на Xiaomi Youpin всего за 199 юаней ($29).

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Xiaomi, очки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:25 » Автор: Татьяна Ларина
     364
     0

Похожие новости по теме

Xiaomi создала очки, улучшающие видимость водителям Xiaomi создала очки, улучшающие видимость водителям

Компания Xiaomi кроме всего прочего выпускает и очки, как солнцезащитные так и с защитой от вредных излучений.

Xiaomi создала уникальные очки для плавания Xiaomi создала уникальные очки для плавания

Очки для плавания Xiaomi имеют удобную 3D-конструкцию

В Германии придумали очки, которые смогут зарядить ваш смартфон В Германии придумали очки, которые смогут зарядить ваш смартфон

Необычное устройство появилась в Германии.

Стало известно, когда в продажу поступят Стало известно, когда в продажу поступят "умные" очки Google Glass

Очки Google Glass нового поколения поступят в продажу в 2018 году

Toshiba тоже представила умные очки Toshiba тоже представила умные очки

Очки работают исключительно в связке со смартфоном или планшетом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх