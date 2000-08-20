Раздел: Технологии
Xiaomi представила "умные" очки для водителей
Чтобы повысить комфортность при носке, очки можно легко настраивать под себя
Опрос, проведенный оптометристами на потребителях в Германии и США, показал, что около 83% носителей очков имеют аналогичную привычку вождения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.com
Из них 72% планируют купить себе очки для вождения. Возможно, именно поэтому компания Xiaomi решила выпустить на своей краудфандинговой платформе очки для водителей и гонщиков Turok Steinhardt Driving Glass. Они не только помогают водителям в условиях плохой видимости, но и являются довольно стильным аксессуаром.
Чтобы повысить комфортность при носке, очки можно легко настраивать под себя - регулировать носовые накладки и дужки. Благодаря специальной технологии, очки могут учитывать расширения зрачков и невысокую глубину резкости в темноте, что позволяет видеть картинку более четко при любом освещении. Специальная пленка, которая нанесена на стекло очков, может уменьшить блики от автомобильных фар, уличных фонарей и водяных поверхностей до 64%, тем самым увеличивая безопасность вождения.
Кроме того, данная пленка может увеличить максимальный диапазон просмотра на 43% по сравнению с другими очками, а область просмотра на большие расстояния может увеличиться на 14%, что облегчает чтение дорожной разметки и знаков.
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Очки для вождения Turok Steinhardt Driving Glass уже доступны для покупки на Xiaomi Youpin всего за 199 юаней ($29).
Опрос, проведенный оптометристами на потребителях в Германии и США, показал, что около 83% носителей очков имеют аналогичную привычку вождения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.com
Из них 72% планируют купить себе очки для вождения. Возможно, именно поэтому компания Xiaomi решила выпустить на своей краудфандинговой платформе очки для водителей и гонщиков Turok Steinhardt Driving Glass. Они не только помогают водителям в условиях плохой видимости, но и являются довольно стильным аксессуаром.
Чтобы повысить комфортность при носке, очки можно легко настраивать под себя - регулировать носовые накладки и дужки. Благодаря специальной технологии, очки могут учитывать расширения зрачков и невысокую глубину резкости в темноте, что позволяет видеть картинку более четко при любом освещении. Специальная пленка, которая нанесена на стекло очков, может уменьшить блики от автомобильных фар, уличных фонарей и водяных поверхностей до 64%, тем самым увеличивая безопасность вождения.
Кроме того, данная пленка может увеличить максимальный диапазон просмотра на 43% по сравнению с другими очками, а область просмотра на большие расстояния может увеличиться на 14%, что облегчает чтение дорожной разметки и знаков.
Читайте также: Xiaomi создала уникальные очки для плавания
Очки для вождения Turok Steinhardt Driving Glass уже доступны для покупки на Xiaomi Youpin всего за 199 юаней ($29).
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