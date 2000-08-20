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Раздел: Технологии  
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Украинцы представили уникальный рюкзак с анимацией

Украинцы представили уникальный рюкзак с анимациейКоманда собрала 45% от нужной суммы.

Украинская команда вывела на Kickstarter (сайт финансирования творческих проектов) рюкзак PIX. Фишка рюкзака в том, что он имеет анимированную переднюю сторону.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

За первый день команда собрала 45% от нужной суммы – более 15 тысяч долларов.

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Владельцы такого оригинального рюкзака смогут выводить на его переднюю сторону картинки и анимации на свой выбор. Для этого нужно скачать специальное приложение (доступно на iOS и Android) и выбрать подходящее изображение или создать свое.

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 Теги: Украинцы, рюкзак, анимация

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Сегодня, 22:10 » Автор: Едгар Букмирза
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