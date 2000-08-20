Раздел: Технологии
Популярная соцсеть прекратила поддержку старых версий iOS
Данный шаг позволит оптимизировать разработку приложения.
Социальная сеть Twitter объявила о прекращении поддержки устаревших мобильных операционных систем. Новое обновление приложения под номером 7.3, которое уже доступно в App Store, будет нельзя установить на iOS 9 или более ранние версии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Данный шаг позволит оптимизировать разработку приложения и внедрить новые решения. К сожалению, мы вынуждены сообщить, что устройства под управлением iOS 9 и более старших версий операционной системы, больше не смогут воспользоваться новыми возможностями, - говорится в официальном заявлении социальной сети.
При этом Twitter никак не ограничивает работу приложения на старых ОС, и это значит, что сервисом можно будет пользоваться еще какое-то время, пока не будут обновлены основные API.
Согласно статистике магазина App Store, в настоящее время под управлением iOS 9 и более старых версий работает лишь около 5% от общего числа. Большая часть из этих устройств - iPhone 4s, iPad 2 и iPad mini, программная поддержка которых уже прекращена.
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Напомним, что не так давно Twitter серьезно ограничил функциональность сторонних клиентов. Так, например, пользователи лишились Push-уведомлений, а сами приложения перестали обновлять ленту в режиме реального времени.
Социальная сеть Twitter объявила о прекращении поддержки устаревших мобильных операционных систем. Новое обновление приложения под номером 7.3, которое уже доступно в App Store, будет нельзя установить на iOS 9 или более ранние версии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Данный шаг позволит оптимизировать разработку приложения и внедрить новые решения. К сожалению, мы вынуждены сообщить, что устройства под управлением iOS 9 и более старших версий операционной системы, больше не смогут воспользоваться новыми возможностями, - говорится в официальном заявлении социальной сети.
При этом Twitter никак не ограничивает работу приложения на старых ОС, и это значит, что сервисом можно будет пользоваться еще какое-то время, пока не будут обновлены основные API.
Согласно статистике магазина App Store, в настоящее время под управлением iOS 9 и более старых версий работает лишь около 5% от общего числа. Большая часть из этих устройств - iPhone 4s, iPad 2 и iPad mini, программная поддержка которых уже прекращена.
Читайте также: Популярная соцсеть запретила рекламу криптовалют
Напомним, что не так давно Twitter серьезно ограничил функциональность сторонних клиентов. Так, например, пользователи лишились Push-уведомлений, а сами приложения перестали обновлять ленту в режиме реального времени.
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