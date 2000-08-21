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Раздел: Технологии  
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Опубликован рейтинг лучших смартфонов 2018 года

Опубликован рейтинг лучших смартфонов 2018 годаВозглавил рейтинг китайский флагманский смартфон OnePlus 6.

Авторитетный портал Business Insider опубликовал рейтинг лучших смартфонов 2018 года. Полный перечень включил в себя пять позиций. Лидером списка оказался китайский флагман OnePlus 6, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

При выборе лучших гаджетов эксперты оценивали их по ряду критериев, среди которых - соотношение цены и качества. "Китаец" оказался лидером благодаря мощному аккумулятору, качественной камере, процессору Qualcomm Snapdragon 845, а также - 6 ГБ оперативной памяти.

В рейтинг также вошли Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9, LG G7 Thinq, замыкает пятерку Moto G6.

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iPhone 8 и iPhone X не были включены в перечень, поскольку были представлены еще в 2017 году.
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 Теги: One Plus 6, смартфоны, рейтинг

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Сегодня, 10:50 » Автор: Богдан Процив
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