Раздел: Технологии
Опубликован рейтинг лучших смартфонов 2018 года
Возглавил рейтинг китайский флагманский смартфон OnePlus 6.
Авторитетный портал Business Insider опубликовал рейтинг лучших смартфонов 2018 года. Полный перечень включил в себя пять позиций. Лидером списка оказался китайский флагман OnePlus 6, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
При выборе лучших гаджетов эксперты оценивали их по ряду критериев, среди которых - соотношение цены и качества. "Китаец" оказался лидером благодаря мощному аккумулятору, качественной камере, процессору Qualcomm Snapdragon 845, а также - 6 ГБ оперативной памяти.
В рейтинг также вошли Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9, LG G7 Thinq, замыкает пятерку Moto G6.
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iPhone 8 и iPhone X не были включены в перечень, поскольку были представлены еще в 2017 году.
Авторитетный портал Business Insider опубликовал рейтинг лучших смартфонов 2018 года. Полный перечень включил в себя пять позиций. Лидером списка оказался китайский флагман OnePlus 6, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
При выборе лучших гаджетов эксперты оценивали их по ряду критериев, среди которых - соотношение цены и качества. "Китаец" оказался лидером благодаря мощному аккумулятору, качественной камере, процессору Qualcomm Snapdragon 845, а также - 6 ГБ оперативной памяти.
В рейтинг также вошли Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9, LG G7 Thinq, замыкает пятерку Moto G6.
Читайте также: Xiaomi представила "умные" очки для водителей
iPhone 8 и iPhone X не были включены в перечень, поскольку были представлены еще в 2017 году.
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