Раздел: Технологии
Xiaomi представила чемодан с дактилоскопическим сенсором
Сканер интегрирован в одном блоке вместе с замком TSA и располагается сбоку.
Xiaomi представила один из непрофильных продуктов с элементами цифровых технологий - чемодан 90 Minutes Smart Unlock Suitcase с дактилоскопическим сенсором. Поставщик чемодана - компания FPC, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.
Сканер интегрирован в одном блоке вместе с замком TSA и располагается сбоку. Сохранить можно о 5 отпечатков. Двух батареек АА хватит на полгода работы сканера. При этом, есть порт USB через который можно підключить механизм и открыть замок, даже если он был закрыт.
Каркас чемодана изготовлен из алюминиевого сплава 6000-й серии и покрыт тремя слоями материала Makrolon от немецкой марки Bayer. Объем внутреннего отделения составляет 35 л. Чемодан оснащен четырьмя вращающиеся на 360 градусов колесами и выдвижной ручкой, которая может выдержать нагрузку до 14 кг. Габариты чемодана – 578х370х215 мм, масса – 4,6 кг.
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Чемодан выпускается в желтом, зеленом и черном цветах. Ожидаемая цена чемодана Xiaomi - $146.
Xiaomi представила один из непрофильных продуктов с элементами цифровых технологий - чемодан 90 Minutes Smart Unlock Suitcase с дактилоскопическим сенсором. Поставщик чемодана - компания FPC, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.
Сканер интегрирован в одном блоке вместе с замком TSA и располагается сбоку. Сохранить можно о 5 отпечатков. Двух батареек АА хватит на полгода работы сканера. При этом, есть порт USB через который можно підключить механизм и открыть замок, даже если он был закрыт.
Каркас чемодана изготовлен из алюминиевого сплава 6000-й серии и покрыт тремя слоями материала Makrolon от немецкой марки Bayer. Объем внутреннего отделения составляет 35 л. Чемодан оснащен четырьмя вращающиеся на 360 градусов колесами и выдвижной ручкой, которая может выдержать нагрузку до 14 кг. Габариты чемодана – 578х370х215 мм, масса – 4,6 кг.
Читайте также: iPhone перестал интересовать покупателей
Чемодан выпускается в желтом, зеленом и черном цветах. Ожидаемая цена чемодана Xiaomi - $146.
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