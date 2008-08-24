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Раздел: Технологии  
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Xiaomi представила чемодан с дактилоскопическим сенсором

Xiaomi представила чемодан с дактилоскопическим сенсоромСканер интегрирован в одном блоке вместе с замком TSA и располагается сбоку.

Xiaomi представила один из непрофильных продуктов с элементами цифровых технологий - чемодан 90 Minutes Smart Unlock Suitcase с дактилоскопическим сенсором. Поставщик чемодана - компания FPC, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.

Сканер интегрирован в одном блоке вместе с замком TSA и располагается сбоку. Сохранить можно о 5 отпечатков. Двух батареек АА хватит на полгода работы сканера. При этом, есть порт USB через который можно підключить механизм и открыть замок, даже если он был закрыт.

Каркас чемодана изготовлен из алюминиевого сплава 6000-й серии и покрыт тремя слоями материала Makrolon от немецкой марки Bayer. Объем внутреннего отделения составляет 35 л. Чемодан оснащен четырьмя вращающиеся на 360 градусов колесами и выдвижной ручкой, которая может выдержать нагрузку до 14 кг. Габариты чемодана – 578х370х215 мм, масса – 4,6 кг.

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Чемодан выпускается в желтом, зеленом и черном цветах. Ожидаемая цена чемодана Xiaomi - $146.
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 Теги: Xiaomi, чемодан

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Сегодня, 18:14 » Автор: Богдан Процив
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