» » Lenovo показала новое поколение Android-планшетов
Раздел: Технологии  
0

Lenovo показала новое поколение Android-планшетов

Lenovo показала новое поколение Android-планшетовДва из них работают под управлением операционной системы Android Go, специально оптимизированной для недорогих устройств.

Lenovo представила новое поколение Android-планшетов начального уровня Lenovo Tab E7, Tab E8 и Tab E10 и более продвинутые модели Lenovo Tab M10 и Tab P10, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.

Lenovo Tab E7, по сути, является Android Go-планшетом, который оснащается 7-дюймовым TN-экраном с разрешением 1024×600 точек. В качестве аппаратной платформы используется процессор MediaTek MT8167A/D для Wi-Fi-версии и MediaTek MT8321A/D для 3G-версии. Объем оперативки составляет 1 ГБ, емкость хранилища данных - 16 ГБ с поддержкой карт памяти microSD. Аккумулятор емкостью 2750 мАч позволяет обеспечить до 5 часов активной работы. На планшет установлена Android 8.0 Oreo (Go Edition). Ожидаемая цена планшета Lenovo Tab E7 - $70.

Lenovo показала новое поколение Android-планшетов

Lenovo Tab E8 соответственно отличается чуть большим экраном в 8 дюймов с разрешением 1280×800. В нем установлен процессор MediaTek MT8163B и аналогичный набор памяти - 1 ГБ ОЗУ и ПЗУ в 16 ГБ с поддержкой карт памяти. Аккумулятор на 4850 мАч позволяет получить 10 часов автономной работы. 3G-версии у данной модели нет. Работает планшет Lenovo Tab E8 под управлением Android 7.0 Nougat, а его цена составит $100.

Lenovo показала новое поколение Android-планшетов

Lenovo Tab E10 - 10-дюймовый представитель бюджетной линейки с IPS-экраном и разрешением 1280×800. Используется чип Qualcomm Snapdragon 210, варианты 1 или 2 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 ГБ. Аккумулятора в 4850 мАч хватит на 7 часов активной работы. Установлена также облегченная версия ОС - Android 8.0 Oreo (Go Edition). Цена планшета Lenovo Tab E10 - $130.

Lenovo показала новое поколение Android-планшетов

Продвинутые модели Lenovo Tab M10 и Tab P10 отличаются набором памяти, аккумулятором и камерами. В обоих установлен 10,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1200, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450 (1,8 ГГц) и модуль 4G.

Lenovo показала новое поколение Android-планшетов

Читайте также: Motorola намерена реинкарнировать телефон RAZR

Lenovo Tab M10 имеет набор оперативной и постоянной памяти - 3 + 32 ГБ. Lenovo Tab P10 - 4 + 64 ГБ. Камеры основная и фронтальная - 5 и 2 МПикс, а также 8 + 5 Мпикс, аккумуляторы - 4850 мАч и 7000 мАч соответственно. Цены на них пока неизвестны.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Lenovo, планшеты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:23 » Автор: Богдан Процив
     125
     0

Похожие новости по теме

Lenovo представила пять недорогих планшетов Lenovo представила пять недорогих планшетов

Все устройства поступят в продажу до конца года.

Lenovo похвалилась новым бюджетным планшетом Lenovo похвалилась новым бюджетным планшетом

Компания Lenovo представила свой последний бюджетный планшет Tab 7 с поддержкой 4G LTE.

Lenovo выпустила планшет, разработанный для детей Lenovo выпустила планшет, разработанный для детей

Lenovo создала специальный детский планшет

Упала цена на смартфон Lenovo K3 Упала цена на смартфон Lenovo K3

Скидка приурочена новогодним праздникам.

Lenovo представила бюджетный смартфон Lemon 3 Lenovo представила бюджетный смартфон Lemon 3

Китайская компания Lenovo официально представила новый бюджетный смартфон Lemon 3.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх