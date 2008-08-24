Раздел: Технологии
Lenovo показала новое поколение Android-планшетов
Два из них работают под управлением операционной системы Android Go, специально оптимизированной для недорогих устройств.
Lenovo представила новое поколение Android-планшетов начального уровня Lenovo Tab E7, Tab E8 и Tab E10 и более продвинутые модели Lenovo Tab M10 и Tab P10, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.
Lenovo Tab E7, по сути, является Android Go-планшетом, который оснащается 7-дюймовым TN-экраном с разрешением 1024×600 точек. В качестве аппаратной платформы используется процессор MediaTek MT8167A/D для Wi-Fi-версии и MediaTek MT8321A/D для 3G-версии. Объем оперативки составляет 1 ГБ, емкость хранилища данных - 16 ГБ с поддержкой карт памяти microSD. Аккумулятор емкостью 2750 мАч позволяет обеспечить до 5 часов активной работы. На планшет установлена Android 8.0 Oreo (Go Edition). Ожидаемая цена планшета Lenovo Tab E7 - $70.
Lenovo Tab E8 соответственно отличается чуть большим экраном в 8 дюймов с разрешением 1280×800. В нем установлен процессор MediaTek MT8163B и аналогичный набор памяти - 1 ГБ ОЗУ и ПЗУ в 16 ГБ с поддержкой карт памяти. Аккумулятор на 4850 мАч позволяет получить 10 часов автономной работы. 3G-версии у данной модели нет. Работает планшет Lenovo Tab E8 под управлением Android 7.0 Nougat, а его цена составит $100.
Lenovo Tab E10 - 10-дюймовый представитель бюджетной линейки с IPS-экраном и разрешением 1280×800. Используется чип Qualcomm Snapdragon 210, варианты 1 или 2 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 ГБ. Аккумулятора в 4850 мАч хватит на 7 часов активной работы. Установлена также облегченная версия ОС - Android 8.0 Oreo (Go Edition). Цена планшета Lenovo Tab E10 - $130.
Продвинутые модели Lenovo Tab M10 и Tab P10 отличаются набором памяти, аккумулятором и камерами. В обоих установлен 10,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1200, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450 (1,8 ГГц) и модуль 4G.
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Lenovo Tab M10 имеет набор оперативной и постоянной памяти - 3 + 32 ГБ. Lenovo Tab P10 - 4 + 64 ГБ. Камеры основная и фронтальная - 5 и 2 МПикс, а также 8 + 5 Мпикс, аккумуляторы - 4850 мАч и 7000 мАч соответственно. Цены на них пока неизвестны.
Lenovo представила новое поколение Android-планшетов начального уровня Lenovo Tab E7, Tab E8 и Tab E10 и более продвинутые модели Lenovo Tab M10 и Tab P10, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.
Lenovo Tab E7, по сути, является Android Go-планшетом, который оснащается 7-дюймовым TN-экраном с разрешением 1024×600 точек. В качестве аппаратной платформы используется процессор MediaTek MT8167A/D для Wi-Fi-версии и MediaTek MT8321A/D для 3G-версии. Объем оперативки составляет 1 ГБ, емкость хранилища данных - 16 ГБ с поддержкой карт памяти microSD. Аккумулятор емкостью 2750 мАч позволяет обеспечить до 5 часов активной работы. На планшет установлена Android 8.0 Oreo (Go Edition). Ожидаемая цена планшета Lenovo Tab E7 - $70.
Lenovo Tab E8 соответственно отличается чуть большим экраном в 8 дюймов с разрешением 1280×800. В нем установлен процессор MediaTek MT8163B и аналогичный набор памяти - 1 ГБ ОЗУ и ПЗУ в 16 ГБ с поддержкой карт памяти. Аккумулятор на 4850 мАч позволяет получить 10 часов автономной работы. 3G-версии у данной модели нет. Работает планшет Lenovo Tab E8 под управлением Android 7.0 Nougat, а его цена составит $100.
Lenovo Tab E10 - 10-дюймовый представитель бюджетной линейки с IPS-экраном и разрешением 1280×800. Используется чип Qualcomm Snapdragon 210, варианты 1 или 2 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 ГБ. Аккумулятора в 4850 мАч хватит на 7 часов активной работы. Установлена также облегченная версия ОС - Android 8.0 Oreo (Go Edition). Цена планшета Lenovo Tab E10 - $130.
Продвинутые модели Lenovo Tab M10 и Tab P10 отличаются набором памяти, аккумулятором и камерами. В обоих установлен 10,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1200, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450 (1,8 ГГц) и модуль 4G.
Читайте также: Motorola намерена реинкарнировать телефон RAZR
Lenovo Tab M10 имеет набор оперативной и постоянной памяти - 3 + 32 ГБ. Lenovo Tab P10 - 4 + 64 ГБ. Камеры основная и фронтальная - 5 и 2 МПикс, а также 8 + 5 Мпикс, аккумуляторы - 4850 мАч и 7000 мАч соответственно. Цены на них пока неизвестны.
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