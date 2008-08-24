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Раздел: Технологии  
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Китайские разработчики создали уникальное приложение для распознавания комаров

Китайские разработчики создали уникальное приложение для распознавания комаровПользователям будет достаточно сфотографировать на смартфон насекомое.

Ученые из Хефейского института интеллектуальных машин академии наук Китая разработали приложение для смартфонов, которое способно распознать более 50 видов этих насекомых.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Приложение уже прошло тестирование, к тому же успешно, говорится на сайте "Главком".

По словам одного из участников этого исследовательского проекта Се Чэнцзюня, сейчас главные проблемы в сельском хозяйстве Китая заключаются в чрезмерном использовании пестицидов, неэффективном мониторинге вредителей и недостаточном применении земледельческих технологий.

Он отметил, что новое приложение было разработано с применением технологий искусственного интеллекта и базы данных, в которой содержатся 1 миллион изображений вредителей.

Пользователям будет достаточно сфотографировать на смартфон насекомое и загрузить снимок в приложение, которое потом сможет провести сравнение с имеющимися в его базе данных вредителями, определить вид снятого насекомого и дать советы о том, какие пестициды нужно выбрать,– говорится в сообщении.

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"Новая разработка призвана оказать сильную поддержку стране в достижении цели сокращения роста использования пестицидов до 2020 года", – рассказал Се Чэнцзюнь. Известно, что его институт будет работать вместе с экспертами из академии сельскохозяйственных наук над тем, чтобы повысить способность приложения к распознаванию еще большего числа видов вредителей сельскохозяйственных культур – от пшеницы, кукурузы, сои до рапса и фруктовых деревьев.

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 Теги: Китайские разработчики, распознование комаров

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Сегодня, 21:32 » Автор: Едгар Букмирза
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