Раздел: Технологии
Рекламу на YouTube будет сложнее пропустить
YouTube меняет правила просмотра рекламы в роликах.
Сервис YouTube объявил о больших изменениях для авторов каналов, которые смогут размещать у себя неотключаемую рекламу.
Длина таких рекламных роликов составит 15-20 секунд, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Реклама на старых роликах, которую можно пропустить после 5 секунд просмотра, станет непропускаемой по умолчанию. Это произойдет автоматически и даже в том случае, если создателям контента неотключаемая реклама ранее была недоступна. Если авторы контента хотят, чтобы их зрители все еще могли пропускать рекламу в видео, им необходимо изменить настройки вручную.
В видеоролике, который рассказывает о нововведении, YouTube указывает, что рекламодатели платят больше денег за рекламу без возможности пропуска, что, в свою очередь, означает больше денег для создателей контента, которые добавляют в свои ролики эти объявления.
В ответ на просьбу о комментарии представитель YouTube лишь указал Mashable на страницу поддержки, в которой подробно описывается, как создатели могут контролировать несколько типов рекламы. Через Adsense они могут блокировать определенных рекламодателей, а также целые категории объявлений. Об объявлениях, которые нельзя пропустить, на станице поддержки упоминаний пока нет.
Вероятно, видеоплатформа Google хочет не только приумножить собственные доходы от рекламы, но и подтолкнуть пользователей к переходу на новый платный сервис YouTube Premium.
Читайте также: Instagram снова столкнулся со сбоями
Непропускаемые объявления для всех создателей видеоконтента начнут разворачивать уже на следующей неделе.
Сервис YouTube объявил о больших изменениях для авторов каналов, которые смогут размещать у себя неотключаемую рекламу.
Длина таких рекламных роликов составит 15-20 секунд, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Реклама на старых роликах, которую можно пропустить после 5 секунд просмотра, станет непропускаемой по умолчанию. Это произойдет автоматически и даже в том случае, если создателям контента неотключаемая реклама ранее была недоступна. Если авторы контента хотят, чтобы их зрители все еще могли пропускать рекламу в видео, им необходимо изменить настройки вручную.
В видеоролике, который рассказывает о нововведении, YouTube указывает, что рекламодатели платят больше денег за рекламу без возможности пропуска, что, в свою очередь, означает больше денег для создателей контента, которые добавляют в свои ролики эти объявления.
В ответ на просьбу о комментарии представитель YouTube лишь указал Mashable на страницу поддержки, в которой подробно описывается, как создатели могут контролировать несколько типов рекламы. Через Adsense они могут блокировать определенных рекламодателей, а также целые категории объявлений. Об объявлениях, которые нельзя пропустить, на станице поддержки упоминаний пока нет.
Вероятно, видеоплатформа Google хочет не только приумножить собственные доходы от рекламы, но и подтолкнуть пользователей к переходу на новый платный сервис YouTube Premium.
Читайте также: Instagram снова столкнулся со сбоями
Непропускаемые объявления для всех создателей видеоконтента начнут разворачивать уже на следующей неделе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
343
0
Также советуем посмотреть
- Сеть в восторге от блюза на пианино в исполнении собаки
- Давайте называть Путина тем, кем он является
- За сутки на Донбассе ранены двое военных
- Свежие анекдоты для тех, кто любит заканчивать день на позитиве
- Животные-проказники, пойманные «на горячем»
- «Шедевры» от архитекторов и строителей, решивших сымпровизировать
- Смех, да и только: если бы в новостях рассказывали лишь о потешных питомцах
- Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
- Порошенко высказался на тему «федерализации» Украины
- Остроумные комиксы для тех, кто готов посмеяться над собой
- Стало известно, сколько украинцев получили «карту поляка»
- Находчивые воры оставили деревянные винтовки на месте украденных
- На Луганщине третьи сутки горит химзавод «Азот»
- Волкер і Сурков обговорюватимуть одну важливу тему
- В соцсетях посмеялись над "приключениями" баржи с херсонскими арбузами
- Что остановило Путина в Украине
- Сеть развеселили российские пенсионерки, уничтожившие «вражескую» технику Apple
- «Мама на вырост купила»: Климкин насмешил соцсети джинсами не по размеру
- Демократия – это возможность смеяться над своим правителем
- Вот это шоу: в зоопарке устроили ежегодную церемонию взвешивания зверей
- Зачем Украине нужна армия
- Улыбаемся: подборка свежих анекдотов на все случаи жизни
- Про незалежне майбутнє України
- Сеть насмешила модель, разгадавшая «коварный» план друзей с тортом
- РосСМИ насмешили очередным фейком об украинцах
- Парад, як потужний поштовх
- На Донбассе третьи сутки закрыт пункт пропуска Майорское
- История про дружбу
- Юмористы придумали, как "отблагодарить" Супрун за ее советы
- В США призрак ребенка угодил в объектив камеры
Оставьте свой комментарий