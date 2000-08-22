Раздел: Технологии
Samsung представила смартфон Galaxy A8 Star
Ожидаемая цена на смартфон Samsung Galaxy A8 Star составляет $500.
Samsung официально представила смартфон Galaxy A8 Star, который оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 660 и экраном Super AMOLED Infinity с диагональю 6,28 дюйма и разрешением 2220 × 1080, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.
Над экраном располагается 24-Мпикс камера с максимальной диафрагмой f/2,0. В тыльной части установлена сдвоенная камера: в её составе объединены сенсоры с 16 и 24 Мпикс.
Основной чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 512 и сотовый модем X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с. Есть 6 ГБ оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ и слот microSD.
Среди оснащения отметим Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5 LE, приёмник GPS/ГЛОНАСС, модуль NFC. Кроме того, имеется дактилоскопический сканер на задней панели корпуса. Габариты составляют 162,4 × 77,0 × 7,55 мм, вес - 188 г. Автономность обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3700 мА·ч.
Читайте также: Новая версия Apple Watch получит безрамочный дизайн
Ожидаемая цена на смартфон Samsung Galaxy A8 Star составляет $500.
Samsung официально представила смартфон Galaxy A8 Star, который оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 660 и экраном Super AMOLED Infinity с диагональю 6,28 дюйма и разрешением 2220 × 1080, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.
Над экраном располагается 24-Мпикс камера с максимальной диафрагмой f/2,0. В тыльной части установлена сдвоенная камера: в её составе объединены сенсоры с 16 и 24 Мпикс.
Основной чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 512 и сотовый модем X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с. Есть 6 ГБ оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ и слот microSD.
Среди оснащения отметим Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5 LE, приёмник GPS/ГЛОНАСС, модуль NFC. Кроме того, имеется дактилоскопический сканер на задней панели корпуса. Габариты составляют 162,4 × 77,0 × 7,55 мм, вес - 188 г. Автономность обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3700 мА·ч.
Читайте также: Новая версия Apple Watch получит безрамочный дизайн
Ожидаемая цена на смартфон Samsung Galaxy A8 Star составляет $500.
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