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Раздел: Технологии  
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Samsung представила смартфон Galaxy A8 Star

Samsung представила смартфон Galaxy A8 StarОжидаемая цена на смартфон Samsung Galaxy A8 Star составляет $500.

Samsung официально представила смартфон Galaxy A8 Star, который оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 660 и экраном Super AMOLED Infinity с диагональю 6,28 дюйма и разрешением 2220 × 1080, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.

Над экраном располагается 24-Мпикс камера с максимальной диафрагмой f/2,0. В тыльной части установлена сдвоенная камера: в её составе объединены сенсоры с 16 и 24 Мпикс.

Основной чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 512 и сотовый модем X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с. Есть 6 ГБ оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ и слот microSD.

Среди оснащения отметим Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5 LE, приёмник GPS/ГЛОНАСС, модуль NFC. Кроме того, имеется дактилоскопический сканер на задней панели корпуса. Габариты составляют 162,4 × 77,0 × 7,55 мм, вес - 188 г. Автономность обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3700 мА·ч.

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Ожидаемая цена на смартфон Samsung Galaxy A8 Star составляет $500.

Samsung представила смартфон Galaxy A8 Star
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 Теги: Galaxy A8 Star, Samsung

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Сегодня, 15:50 » Автор: Богдан Процив
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