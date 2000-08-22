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Раздел: Технологии  
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Стала известна дата презентации смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL

Стала известна дата презентации смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XLЦена гаджетов должна составить $649 и $749 соответственно.

Компания Google планирует представить новые смартфоны серии Pixel 9 октября в Нью-Йорке.

Ранее смартфоны от Google представляли публике немного раньше - не 9, а 4 октября, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По данным источников, знакомых с планами материнской компании Alphabet Inc., Google будет запускать новые телефоны Pixel 3 и Pixel 3 XL 9 октября на мероприятии в Нью-Йорке. Однако в Google еще не подтвердили дату запуска. Небольшая задержка с ожидаемой даты запуска 4 октября "звучит немного странно", уверяют журналисты GizmoChina.

Аппаратную начинку флагманских аппаратов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL составит процессор Snapdragon 845, а объем их оперативной памяти не будет превышать 4 ГБ. Большой Pixel 3 XL оснастят 6.7-дюймовым широкоформатным OLED-дисплеем от LG с вырезом. В свою очередь младшая модель Pixel 3 получит дисплей на 5.3 или 5.5 дюймов без выреза.

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Ожидается, что новые смартфоны будут поддерживать технологию Active Edge. По слухам, Pixel 3 XL оснащен батареей 3430 мАч, тогда как Pixel 3 может быть оснащен батареей емкостью около 3000 мАч. Цена гаджетов должна составить $649 и $749 соответственно.
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 Теги: Pixel 3 XL, Google

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Сегодня, 17:20 » Автор: Богдан Процив
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