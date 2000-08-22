Раздел: Технологии
Telegram согласился передавать личные данные спецслужбам России
В политике конфиденциальности сделают Telegram более "европейским".
Мессенджер Telegram согласился передавать правоохранителям номер телефона пользователя и его IP-адрес.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Данную информацию будут раскрывать, если пользователя подозревают в терроризме и есть соответствующее решение суда, говорится на странице обновленной политики приватности.
О фактах передачи информации администрация пообещала отчитываться перед пользователями. Подобных случаев еще не случалось. О них будут информировать в специально созданном канале.
Такие изменения в политике конфиденциальности сделают Telegram более европейским, написал основатель платформы Павел Дуров в своем канале.
"Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды", - говорится в заявлении.
Читайте также: Telegram даст пользователям возможность контролировать личные данные
Такое решение не прекратит блокирование мессенджера в России, считает Дуров. ФСБ требовало доступ к переписке пользователей. Ее будут предоставлять, говорит. Напоминает, что в России его платформа находится вне закона. Поэтому обращение российских спецслужб рассматривать не будут.
Мессенджер Telegram согласился передавать правоохранителям номер телефона пользователя и его IP-адрес.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Данную информацию будут раскрывать, если пользователя подозревают в терроризме и есть соответствующее решение суда, говорится на странице обновленной политики приватности.
О фактах передачи информации администрация пообещала отчитываться перед пользователями. Подобных случаев еще не случалось. О них будут информировать в специально созданном канале.
Такие изменения в политике конфиденциальности сделают Telegram более европейским, написал основатель платформы Павел Дуров в своем канале.
"Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды", - говорится в заявлении.
Читайте также: Telegram даст пользователям возможность контролировать личные данные
Такое решение не прекратит блокирование мессенджера в России, считает Дуров. ФСБ требовало доступ к переписке пользователей. Ее будут предоставлять, говорит. Напоминает, что в России его платформа находится вне закона. Поэтому обращение российских спецслужб рассматривать не будут.
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