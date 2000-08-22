» » Telegram согласился передавать личные данные спецслужбам России
Раздел: Технологии  
0

Telegram согласился передавать личные данные спецслужбам России

Telegram согласился передавать личные данные спецслужбам РоссииВ политике конфиденциальности сделают Telegram более "европейским".

Мессенджер Telegram согласился передавать правоохранителям номер телефона пользователя и его IP-адрес.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Данную информацию будут раскрывать, если пользователя подозревают в терроризме и есть соответствующее решение суда, говорится на странице обновленной политики приватности.

О фактах передачи информации администрация пообещала отчитываться перед пользователями. Подобных случаев еще не случалось. О них будут информировать в специально созданном канале.

Такие изменения в политике конфиденциальности сделают Telegram более европейским, написал основатель платформы Павел Дуров в своем канале.

"Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды", - говорится в заявлении.

Читайте также: Telegram даст пользователям возможность контролировать личные данные

Такое решение не прекратит блокирование мессенджера в России, считает Дуров. ФСБ требовало доступ к переписке пользователей. Ее будут предоставлять, говорит. Напоминает, что в России его платформа находится вне закона. Поэтому обращение российских спецслужб рассматривать не будут.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Telegram, Россия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:28 » Автор: Едгар Букмирза
     359
     0

Похожие новости по теме

Telegram допустил передачу персональных данных пользователей спецслужбам Telegram допустил передачу персональных данных пользователей спецслужбам

В Telegram подчеркнули, что пока ни разу не передавал данные своих пользователей.

Telegram даст пользователям возможность контролировать личные данные Telegram даст пользователям возможность контролировать личные данные

Все из-за нового закона о защите данных.

Apple возобновила сотрудничество с Telegram Apple возобновила сотрудничество с Telegram

Павел Дуров поблагодарил Apple.

Telegram создал новый сервис для хранения данных пользователей Telegram создал новый сервис для хранения данных пользователей

Telegram ​создал первый сервис для блокчейн-платформы.

Дуров пообещал обойти блокировку Telegram в России Дуров пообещал обойти блокировку Telegram в России

Дуров не гарантировал 100-процентной роботы мессенджера без помощи сторонних приложений.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх