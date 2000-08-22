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Раздел: Технологии  
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В сети Facebook произошел очередной системный сбой

В сети Facebook произошел очередной системный сбойПроблемы у пользователей по всему миру.

Во вторник, 28 августа, в популярной социальной сети Facebook во всем мире фиксировались серьезные проблемы в работе. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, сервиса, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Отмечается, что пик сбоя произошел в 19:00 по киевскому времени. Так, по состоянию на 19:20 по киевскому времени пользователи соцсети Facebook жалуются, что не могут подключиться к серверу (54%), авторизироваться (28%), а также отправлять или получать сообщения (16%).

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Стоит уточнить, что наибольшие проблемы наблюдаются почти по всей территории Соединенных Штатов, в Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Чили, Сальвадоре, Коста Рике, на Кубе, Ямайке, в Доминиканской Республике, Венесуэле, Эквадоре, Уругвае, на юго-востоке и на юго-западе Канады, в Австралии, Новой Зеландии, Израиле, Египте, Сенегале, Турции, Индии, Японии, Бангладеш, Непале, Пакистане, Лаосе, Германии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Латвии, Польше, Чехии, Дании, Норвегии, Румынии, Эстонии, Беларуси, Австрии, Сербии, Болгарии, Финляндии и Молдове. Одиночные проблемы есть в крупных городах России.

Кроме того, среди украинских пользователей на проблемы жалуются жители Киева, Хмельницкого и Днепра.
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 Теги: Facebook, системный сбой, соцсеть

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Сегодня, 22:10 » Автор: Едгар Букмирза
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