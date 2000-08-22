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Раздел: Технологии  
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Apple готовится представить новую революционную технологию

Apple готовится представить новую революционную технологию Apple полностью адаптирует интерфейс iOS.

Не секрет, что компания Apple способна выпускать революционные продукты. В 2019 пользователей ожидает очередная революция, за которой несомненно последуют все остальные производители. Речь идет о новом способе взаимодействия с интерфейсом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etnews.

В 2007 году Стив Джобс представил технологию multitouch, по своей масштабности новая технология Apple будет не хуже. Речь идет о hovering-multitouch ("летающие жесты").

Нечто подобное сегодня можно встретить в смартфонах Samsung Galaxy Note. Перо способно взаимодействовать с экраном на расстоянии 30 миллиметров без прикосновений. Впервые подобную технологию представила компания Sony, выпустив на рынок Xperia Sola с технологией Floating Touch еще в 2012 году.

В случае с iPhone, по слухам, Apple полностью адаптирует интерфейс iOS, добавит поддержку нескольких касаний (Note 9 поддерживает только одно касание), а также увеличит расстояние взаимодействия с 30 миллиметров до 50 миллиметров.

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Однако на этом нововведения не заканчиваются. По данным корейских журналистов, Apple оснастит iPhone (2019) тройной задней 3D-камерой TOF, которую можно встретить в недавно представленном Oppo R17 Pro. Данная камера способна сканировать пространство и превращать его в 3D-модель. Над чем-то подобным ранее работала компания Google (Project Tango).

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 Теги: Apple, технологии

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Вчера, 23:52 » Автор: Едгар Букмирза
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