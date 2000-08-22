Раздел: Технологии
Apple готовится представить новую революционную технологию
Apple полностью адаптирует интерфейс iOS.
Не секрет, что компания Apple способна выпускать революционные продукты. В 2019 пользователей ожидает очередная революция, за которой несомненно последуют все остальные производители. Речь идет о новом способе взаимодействия с интерфейсом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etnews.
В 2007 году Стив Джобс представил технологию multitouch, по своей масштабности новая технология Apple будет не хуже. Речь идет о hovering-multitouch ("летающие жесты").
Нечто подобное сегодня можно встретить в смартфонах Samsung Galaxy Note. Перо способно взаимодействовать с экраном на расстоянии 30 миллиметров без прикосновений. Впервые подобную технологию представила компания Sony, выпустив на рынок Xperia Sola с технологией Floating Touch еще в 2012 году.
В случае с iPhone, по слухам, Apple полностью адаптирует интерфейс iOS, добавит поддержку нескольких касаний (Note 9 поддерживает только одно касание), а также увеличит расстояние взаимодействия с 30 миллиметров до 50 миллиметров.
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Однако на этом нововведения не заканчиваются. По данным корейских журналистов, Apple оснастит iPhone (2019) тройной задней 3D-камерой TOF, которую можно встретить в недавно представленном Oppo R17 Pro. Данная камера способна сканировать пространство и превращать его в 3D-модель. Над чем-то подобным ранее работала компания Google (Project Tango).
Не секрет, что компания Apple способна выпускать революционные продукты. В 2019 пользователей ожидает очередная революция, за которой несомненно последуют все остальные производители. Речь идет о новом способе взаимодействия с интерфейсом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etnews.
В 2007 году Стив Джобс представил технологию multitouch, по своей масштабности новая технология Apple будет не хуже. Речь идет о hovering-multitouch ("летающие жесты").
Нечто подобное сегодня можно встретить в смартфонах Samsung Galaxy Note. Перо способно взаимодействовать с экраном на расстоянии 30 миллиметров без прикосновений. Впервые подобную технологию представила компания Sony, выпустив на рынок Xperia Sola с технологией Floating Touch еще в 2012 году.
В случае с iPhone, по слухам, Apple полностью адаптирует интерфейс iOS, добавит поддержку нескольких касаний (Note 9 поддерживает только одно касание), а также увеличит расстояние взаимодействия с 30 миллиметров до 50 миллиметров.
Читайте также: Samsung готовится представить новую “раскладушку”
Однако на этом нововведения не заканчиваются. По данным корейских журналистов, Apple оснастит iPhone (2019) тройной задней 3D-камерой TOF, которую можно встретить в недавно представленном Oppo R17 Pro. Данная камера способна сканировать пространство и превращать его в 3D-модель. Над чем-то подобным ранее работала компания Google (Project Tango).
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