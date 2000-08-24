Раздел: Технологии
Специалисты полностью разобрали Pocophone F1 от Xiaomi
Смартфон разбирается довольно просто после удаления винтов.
Недавно представленный Pocophone F1 от Xiaomi позиционируют как один из наиболее доступных смартфонов на базе процессора Snapdragon 845. Авторы YouTube-канала Tech Updates уже получили новинку и успели полностью разобрать ее, изучив конструкцию гаджета.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Судя по видео, смартфон разбирается довольно просто после удаления винтов, расположенных в нижней части. Большинство важных компонентов защищены дополнительной пластиковой пластиной, которая крепится стандартными винтами. В верхней части смартфона разместились разговорный динамик, фронтальная камера, инфракрасный сенсор и прочие датчики, которые используются при сканировании лица.
Медная трубка, которая служит для отвода тепла от процессора, находится под всеми компонентами, включая аккумулятор емкостью 4 000 миллиампер часов. Для лучшего рассеивания тепла производитель использует термопасту, нанесенную на процессор. За счет модульности большинства элементов разборка устройства максимальн простая.
Читайте также: Samsung представила смартфон Galaxy A8 Star
Отметим, что самостоятельная разборка смартфонов приводит к потере гарантии.
Недавно представленный Pocophone F1 от Xiaomi позиционируют как один из наиболее доступных смартфонов на базе процессора Snapdragon 845. Авторы YouTube-канала Tech Updates уже получили новинку и успели полностью разобрать ее, изучив конструкцию гаджета.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Судя по видео, смартфон разбирается довольно просто после удаления винтов, расположенных в нижней части. Большинство важных компонентов защищены дополнительной пластиковой пластиной, которая крепится стандартными винтами. В верхней части смартфона разместились разговорный динамик, фронтальная камера, инфракрасный сенсор и прочие датчики, которые используются при сканировании лица.
Медная трубка, которая служит для отвода тепла от процессора, находится под всеми компонентами, включая аккумулятор емкостью 4 000 миллиампер часов. Для лучшего рассеивания тепла производитель использует термопасту, нанесенную на процессор. За счет модульности большинства элементов разборка устройства максимальн простая.
Читайте также: Samsung представила смартфон Galaxy A8 Star
Отметим, что самостоятельная разборка смартфонов приводит к потере гарантии.
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