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Раздел: Технологии  
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Редкий iPhone продается за $12100

Редкий iPhone продается за $12100Эта версия телефона была произведена инженерами Apple вручную прямо в Купертино.

На аукционе США выставили лот с оригинальным iPhone 2007 года, который был создан для внутреннего пользования Apple.

Как пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua, на американском интернет-аукционе появился лимитированный iPhone 2G, который производился исключительно для сотрудников Apple.

Модель на 10 грамм тяжелее, чем обычный iPhone 2G, который вышел позже в 2007-м. Смартфон также работает на экспериментальной операционной системе OS X, вместо классической OS 1.

Но, самое главное, - эта версия телефона была произведена инженерами Apple вручную прямо в Купертино, в то время как все массовые iPhone производились в Китае.

Цена лота достигла $12100, хотя покупку пока никто не зарезервировал.

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Как редкий iPhone попал к продавцу - неизвестно.
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 Теги: iPhone, аукцион

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Сегодня, 17:04 » Автор: Богдан Процив
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