Раздел: Технологии
Редкий iPhone продается за $12100
Эта версия телефона была произведена инженерами Apple вручную прямо в Купертино.
На аукционе США выставили лот с оригинальным iPhone 2007 года, который был создан для внутреннего пользования Apple.
Как пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua, на американском интернет-аукционе появился лимитированный iPhone 2G, который производился исключительно для сотрудников Apple.
Модель на 10 грамм тяжелее, чем обычный iPhone 2G, который вышел позже в 2007-м. Смартфон также работает на экспериментальной операционной системе OS X, вместо классической OS 1.
Но, самое главное, - эта версия телефона была произведена инженерами Apple вручную прямо в Купертино, в то время как все массовые iPhone производились в Китае.
Цена лота достигла $12100, хотя покупку пока никто не зарезервировал.
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Как редкий iPhone попал к продавцу - неизвестно.
На аукционе США выставили лот с оригинальным iPhone 2007 года, который был создан для внутреннего пользования Apple.
Как пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua, на американском интернет-аукционе появился лимитированный iPhone 2G, который производился исключительно для сотрудников Apple.
Модель на 10 грамм тяжелее, чем обычный iPhone 2G, который вышел позже в 2007-м. Смартфон также работает на экспериментальной операционной системе OS X, вместо классической OS 1.
Но, самое главное, - эта версия телефона была произведена инженерами Apple вручную прямо в Купертино, в то время как все массовые iPhone производились в Китае.
Цена лота достигла $12100, хотя покупку пока никто не зарезервировал.
Читайте также: В Украине запустили первого телеграм-бота для заказа кофе
Как редкий iPhone попал к продавцу - неизвестно.
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