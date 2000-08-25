» » В Сети появились характеристики смартфона Honor 8X Max
Раздел: Технологии  
0

В Сети появились характеристики смартфона Honor 8X Max

В Сети появились характеристики смартфона Honor 8X Max Вместо "моноброви" 8X Max получит небольшой круглый вырез под камеру.

В ожидании анонса фаблета Honor 8X и его модификации 8X Max в сети начала появляться информация о будущих смартфонах. Особое внимание инсайдеров заслужила версия гаджета с 7-дюймовым дисплеем. Сегодня, 29 августа, на сайте китайского интернет-магазина появились подробные характеристики смартфонов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на GSMArena.

Как и сообщалось ранее, смартфон будет оснащен IPS-дисплеем с диагональю 7,12 дюйма, который занимает 90% передней панели. Вместо "моноброви" 8X Max получит небольшой круглый вырез под камеру, динамик разместится в верхней части корпуса. Подтвердилась и модель процессора: под "капотом" новинки разместится Snapdragon 660 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Дактилоскопический сканер находится на задней панели устройства.

Читайте также: Появились характеристики нового смартфона Huawei Honor

Примечательно, что производитель сохранил 3,5-миллиметровый аудиоразъем, но при этом использовал устаревший порт microUSB вместо современного USB Type-C. Аппарат будет комплектоваться зарядным устройством на 18 Вт, благодаря которому всего за 10 минут зарядки пользователь обеспечит себе до 40 минут в режиме разговора.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: сеть, Honor 8X Max, смартфон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:06 » Автор: Едгар Букмирза
     129
     0

Похожие новости по теме

В Сети появились характеристики огромного смартфона Honor 8X Max В Сети появились характеристики огромного смартфона Honor 8X Max

Анонс Honor 8X и 8X Max назначен на 5 сентября.

Появились характеристики нового смартфона Huawei Honor Появились характеристики нового смартфона Huawei Honor

Новым и неожиданным является появление бренда X-honor в нижней части задней панели.

Опубликован снимок смартфона Nokia X Опубликован снимок смартфона Nokia X

Официальная презентация Nokia X запланирована на 16 мая.

Рассекречен флагманский смартфон Huawei Honor 10 Рассекречен флагманский смартфон Huawei Honor 10

Компания зарегистрировала сразу четыре модификации смартфона.

Названы преимущества смартфона Honor 5A Plus от Huawei Названы преимущества смартфона Honor 5A Plus от Huawei

Презентация смартфона Honor 5A Plus состоится сегодня, 12 июня.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх