Раздел: Технологии
В Сети появились характеристики смартфона Honor 8X Max
Вместо "моноброви" 8X Max получит небольшой круглый вырез под камеру.
В ожидании анонса фаблета Honor 8X и его модификации 8X Max в сети начала появляться информация о будущих смартфонах. Особое внимание инсайдеров заслужила версия гаджета с 7-дюймовым дисплеем. Сегодня, 29 августа, на сайте китайского интернет-магазина появились подробные характеристики смартфонов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на GSMArena.
Как и сообщалось ранее, смартфон будет оснащен IPS-дисплеем с диагональю 7,12 дюйма, который занимает 90% передней панели. Вместо "моноброви" 8X Max получит небольшой круглый вырез под камеру, динамик разместится в верхней части корпуса. Подтвердилась и модель процессора: под "капотом" новинки разместится Snapdragon 660 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Дактилоскопический сканер находится на задней панели устройства.
Читайте также: Появились характеристики нового смартфона Huawei Honor
Примечательно, что производитель сохранил 3,5-миллиметровый аудиоразъем, но при этом использовал устаревший порт microUSB вместо современного USB Type-C. Аппарат будет комплектоваться зарядным устройством на 18 Вт, благодаря которому всего за 10 минут зарядки пользователь обеспечит себе до 40 минут в режиме разговора.
В ожидании анонса фаблета Honor 8X и его модификации 8X Max в сети начала появляться информация о будущих смартфонах. Особое внимание инсайдеров заслужила версия гаджета с 7-дюймовым дисплеем. Сегодня, 29 августа, на сайте китайского интернет-магазина появились подробные характеристики смартфонов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на GSMArena.
Как и сообщалось ранее, смартфон будет оснащен IPS-дисплеем с диагональю 7,12 дюйма, который занимает 90% передней панели. Вместо "моноброви" 8X Max получит небольшой круглый вырез под камеру, динамик разместится в верхней части корпуса. Подтвердилась и модель процессора: под "капотом" новинки разместится Snapdragon 660 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Дактилоскопический сканер находится на задней панели устройства.
Читайте также: Появились характеристики нового смартфона Huawei Honor
Примечательно, что производитель сохранил 3,5-миллиметровый аудиоразъем, но при этом использовал устаревший порт microUSB вместо современного USB Type-C. Аппарат будет комплектоваться зарядным устройством на 18 Вт, благодаря которому всего за 10 минут зарядки пользователь обеспечит себе до 40 минут в режиме разговора.
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