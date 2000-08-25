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Раздел: Технологии  
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Видеоплатформа Facebook стала доступна во всем мире

Видеоплатформа Facebook стала доступна во всем миреНа международном уровне стал доступен инструментарий Creator Studio.

Соперничающий с YouTube видеосервис Facebook, заработавший в США год назад, стал доступен пользователям со всего мира. Начиная с сегодняшнего дня на новую вкладку Watch ("Смотри") могут перейти жители Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.

Об этом пишет Хроника.инфо.

В следующем месяце видеоплатформу включат в Аргентине, Бельгии, Боливии, Чили, Колумбии, Дании, Доминиканской Республике, Эквадоре, Сальвадоре, Франции, Германии, Гватемале, Гондурасе, Мексике, Голландии, Норвегии, Перу, Португалии, Швеции и Таиланде. Запуск Watch на других рынках ожидается в ближайшие месяцы.

Помимо этого, на международном уровне стал доступен инструментарий Creator Studio, при помощи которого авторы страниц могут управлять библиотекой контента, комментариями и Instagram, а также просматривать статистику и настраивать рекламу.

В США новый сервис запустился 10 августа прошлого года у ограниченного круга пользователей. С начала 2018-го общее время, затраченное на просмотр видео в Watch, выросло в 14 раз, сообщили в компании. К настоящему моменту сервисом пользуются свыше 50 миллионов человек в месяц, пишет TechCrunch.

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В Watch собраны любительские видеоролики, не попавшие в основной поток, прямые спортивные трансляции, телевизионные передачи, сериалы и другой эксклюзивный видеоконтент. Пользователи могут находить, делиться и откладывать ролики для просмотра на потом, узнавать, что смотрят друзья, настраивать ленту и получать видео со страниц Facebook, на которые они подписаны.
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 Теги: Видеоплатформа Facebook, доступ

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Сегодня, 21:00 » Автор: Едгар Букмирза
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