Раздел: Технологии
Видеоплатформа Facebook стала доступна во всем мире
На международном уровне стал доступен инструментарий Creator Studio.
Соперничающий с YouTube видеосервис Facebook, заработавший в США год назад, стал доступен пользователям со всего мира. Начиная с сегодняшнего дня на новую вкладку Watch ("Смотри") могут перейти жители Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.
Об этом пишет Хроника.инфо.
В следующем месяце видеоплатформу включат в Аргентине, Бельгии, Боливии, Чили, Колумбии, Дании, Доминиканской Республике, Эквадоре, Сальвадоре, Франции, Германии, Гватемале, Гондурасе, Мексике, Голландии, Норвегии, Перу, Португалии, Швеции и Таиланде. Запуск Watch на других рынках ожидается в ближайшие месяцы.
Помимо этого, на международном уровне стал доступен инструментарий Creator Studio, при помощи которого авторы страниц могут управлять библиотекой контента, комментариями и Instagram, а также просматривать статистику и настраивать рекламу.
В США новый сервис запустился 10 августа прошлого года у ограниченного круга пользователей. С начала 2018-го общее время, затраченное на просмотр видео в Watch, выросло в 14 раз, сообщили в компании. К настоящему моменту сервисом пользуются свыше 50 миллионов человек в месяц, пишет TechCrunch.
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В Watch собраны любительские видеоролики, не попавшие в основной поток, прямые спортивные трансляции, телевизионные передачи, сериалы и другой эксклюзивный видеоконтент. Пользователи могут находить, делиться и откладывать ролики для просмотра на потом, узнавать, что смотрят друзья, настраивать ленту и получать видео со страниц Facebook, на которые они подписаны.
Соперничающий с YouTube видеосервис Facebook, заработавший в США год назад, стал доступен пользователям со всего мира. Начиная с сегодняшнего дня на новую вкладку Watch ("Смотри") могут перейти жители Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.
Об этом пишет Хроника.инфо.
В следующем месяце видеоплатформу включат в Аргентине, Бельгии, Боливии, Чили, Колумбии, Дании, Доминиканской Республике, Эквадоре, Сальвадоре, Франции, Германии, Гватемале, Гондурасе, Мексике, Голландии, Норвегии, Перу, Португалии, Швеции и Таиланде. Запуск Watch на других рынках ожидается в ближайшие месяцы.
Помимо этого, на международном уровне стал доступен инструментарий Creator Studio, при помощи которого авторы страниц могут управлять библиотекой контента, комментариями и Instagram, а также просматривать статистику и настраивать рекламу.
В США новый сервис запустился 10 августа прошлого года у ограниченного круга пользователей. С начала 2018-го общее время, затраченное на просмотр видео в Watch, выросло в 14 раз, сообщили в компании. К настоящему моменту сервисом пользуются свыше 50 миллионов человек в месяц, пишет TechCrunch.
Читайте также: Tesla показала собственную беспроводную зарядку для смартфонов
В Watch собраны любительские видеоролики, не попавшие в основной поток, прямые спортивные трансляции, телевизионные передачи, сериалы и другой эксклюзивный видеоконтент. Пользователи могут находить, делиться и откладывать ролики для просмотра на потом, узнавать, что смотрят друзья, настраивать ленту и получать видео со страниц Facebook, на которые они подписаны.
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