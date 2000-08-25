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Раздел: Технологии  
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Acer показали игровой ноутбук нестандартной формы

Acer показали игровой ноутбук нестандартной формыНоутбук может быстро стать планшетом.

Во время выставки IFA 2018 компания Acer представит новый игровой ноутбук в нестандартном форм-факторе. Устройство, получившее название Predator Triton 900, получило дисплей, который вращается на шарнире вокруг своей оси.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Такая необычная конструкция позволяет пользователю переворачивать экран и приближать к себе. Клавиатуру тоже разместили так, чтобы она не мешала таким движениям. Также ноутбук можно перевести в режим планшета.

Экран у ноутбука сенсорный с разрешением 4K UHD. Клавиатура механическая, а рядом с ней есть большой тачпад, который можно превратить в цифровой блок.

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Ноутбук получил мощную систему охлаждения с 3D-вентиляторами AeroBlade четвертого поколения.

Другие характеристики производитель обещает назвать во время презентации на IFA 2018.

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 Теги: Acer, ноутбук, планшет

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Сегодня, 21:37 » Автор: Едгар Букмирза
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