Раздел: Технологии
Acer показали игровой ноутбук нестандартной формы
Ноутбук может быстро стать планшетом.
Во время выставки IFA 2018 компания Acer представит новый игровой ноутбук в нестандартном форм-факторе. Устройство, получившее название Predator Triton 900, получило дисплей, который вращается на шарнире вокруг своей оси.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Такая необычная конструкция позволяет пользователю переворачивать экран и приближать к себе. Клавиатуру тоже разместили так, чтобы она не мешала таким движениям. Также ноутбук можно перевести в режим планшета.
Экран у ноутбука сенсорный с разрешением 4K UHD. Клавиатура механическая, а рядом с ней есть большой тачпад, который можно превратить в цифровой блок.
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Ноутбук получил мощную систему охлаждения с 3D-вентиляторами AeroBlade четвертого поколения.
Другие характеристики производитель обещает назвать во время презентации на IFA 2018.
Во время выставки IFA 2018 компания Acer представит новый игровой ноутбук в нестандартном форм-факторе. Устройство, получившее название Predator Triton 900, получило дисплей, который вращается на шарнире вокруг своей оси.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Такая необычная конструкция позволяет пользователю переворачивать экран и приближать к себе. Клавиатуру тоже разместили так, чтобы она не мешала таким движениям. Также ноутбук можно перевести в режим планшета.
Экран у ноутбука сенсорный с разрешением 4K UHD. Клавиатура механическая, а рядом с ней есть большой тачпад, который можно превратить в цифровой блок.
Читайте также: Специалисты показали игровой ноутбук Acer Nitro 5
Ноутбук получил мощную систему охлаждения с 3D-вентиляторами AeroBlade четвертого поколения.
Другие характеристики производитель обещает назвать во время презентации на IFA 2018.
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