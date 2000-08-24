Раздел: Технологии
LG привезла на IFA 2018 первый в мире 8K OLED-телевизор
Если телевизоры появятся в магазинах, их стоимость будет рекордной.
Компания LG представила на Международной выставки бытовой электроники IFA 2018 в Берлине первый в мире OLED-телевизор с 8K. Новинка получившая название 8K LG OLED TV, оснащена 88-дюймовой матрицей с разрешением 7680×4320 пикселей. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Известно, что ключевым преимуществом OLED-телевизоров, в сравнении с LCD, является то, что в первых пиксели светятся сами.
А соответственно, отдельный слой подсветки не требуется.
Производитель не спешит озвучивать информацию о характеристиках новинки, как и планы по продажам.
Читайте также: Редкий iPhone продается за $12100
Однако в случае, если телевизоры появятся в магазинах, их стоимость будет рекордной.
Компания LG представила на Международной выставки бытовой электроники IFA 2018 в Берлине первый в мире OLED-телевизор с 8K. Новинка получившая название 8K LG OLED TV, оснащена 88-дюймовой матрицей с разрешением 7680×4320 пикселей. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Известно, что ключевым преимуществом OLED-телевизоров, в сравнении с LCD, является то, что в первых пиксели светятся сами.
А соответственно, отдельный слой подсветки не требуется.
Производитель не спешит озвучивать информацию о характеристиках новинки, как и планы по продажам.
Читайте также: Редкий iPhone продается за $12100
Однако в случае, если телевизоры появятся в магазинах, их стоимость будет рекордной.
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