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Раздел: Технологии  
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LG привезла на IFA 2018 первый в мире 8K OLED-телевизор

LG привезла на IFA 2018 первый в мире 8K OLED-телевизорЕсли телевизоры появятся в магазинах, их стоимость будет рекордной.

Компания LG представила на Международной выставки бытовой электроники IFA 2018 в Берлине первый в мире OLED-телевизор с 8K. Новинка получившая название 8K LG OLED TV, оснащена 88-дюймовой матрицей с разрешением 7680×4320 пикселей. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Известно, что ключевым преимуществом OLED-телевизоров, в сравнении с LCD, является то, что в первых пиксели светятся сами.

А соответственно, отдельный слой подсветки не требуется.

Производитель не спешит озвучивать информацию о характеристиках новинки, как и планы по продажам.

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Однако в случае, если телевизоры появятся в магазинах, их стоимость будет рекордной.
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 Теги: LG, телевизор

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Сегодня, 09:43 » Автор: Богдан Процив
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