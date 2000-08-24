LG привезла на IFA 2018 первый в мире 8K OLED-телевизор

Если телевизоры появятся в магазинах, их стоимость будет рекордной.



Компания LG представила на Международной выставки бытовой электроники IFA 2018 в Берлине первый в мире OLED-телевизор с 8K. Новинка получившая название 8K LG OLED TV, оснащена 88-дюймовой матрицей с разрешением 7680×4320 пикселей. Об этом пишет интернет-издание



Известно, что ключевым преимуществом OLED-телевизоров, в сравнении с LCD, является то, что в первых пиксели светятся сами.



А соответственно, отдельный слой подсветки не требуется.



Производитель не спешит озвучивать информацию о характеристиках новинки, как и планы по продажам.



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Однако в случае, если телевизоры появятся в магазинах, их стоимость будет рекордной. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Компания LG представила на Международной выставки бытовой электроники IFA 2018 в Берлине первый в мире OLED-телевизор с 8K. Новинка получившая название 8K LG OLED TV, оснащена 88-дюймовой матрицей с разрешением 7680×4320 пикселей. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Известно, что ключевым преимуществом OLED-телевизоров, в сравнении с LCD, является то, что в первых пиксели светятся сами.А соответственно, отдельный слой подсветки не требуется.Производитель не спешит озвучивать информацию о характеристиках новинки, как и планы по продажам.Однако в случае, если телевизоры появятся в магазинах, их стоимость будет рекордной.



