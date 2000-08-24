Google добавит в Chrome OS функцию сканирования лица

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Компания добавила в браузер Chrome для Android поддержку нового интерфейса.

Теперь Google Chrome станет гораздо более защищенным.

Обстоятельства указывают на то, что Google готовит замену.

Около года в сети «гуляет» информация, что компания Google собирается объединить Android и Chrome в одну операционную систему.