» » Sony представила флагман Xperia XZ3
Раздел: Технологии  
0

Sony представила флагман Xperia XZ3

Sony представила флагман Xperia XZ3Смартфон получил 6-дюймовый OLED-экран.

Компания Sony продемонстрировала новый флагманский смартфон Xperia XZ3. Устройство представили в рамках IFA 2018.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Смартфон получил 6-дюймовый OLED-экран с функцией Always-On Display (отображение информации в режиме блокировки), основной камерой на 19 Мп и фронтальной камерой на 13 Мп. Аппарат оснастили чипом Snapdragon 845, 4 Гб RAM и 64 Гб встроенной флеш-памяти, а также аккумулятором ёмкостью 3330 мАч (поддержка беспроводной зарядки).

Xperia XZ3 работает на Android 9.0 Pie. Смартфон поступит в продажу в четырёх цветах (чёрный, белый, зелёный и красный) в сентябре.

Читайте также: Sony Xperia XZ Premium: новый смартфон с 4K-экраном

Ранее News.ru рассказал, что компания HTC презентовала новый смартфон U12 Life. Устройство представляет собой упрощённую версию флагмана U12+, представленного в конце мая.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Sony, Xperia XZ3, флагман

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
     192
     0

Похожие новости по теме

Sony Xperia XZ2 Premium поступил в продажу Sony Xperia XZ2 Premium поступил в продажу

Устройство работает на батарее емкостью 3540 мАч.

Характеристики смартфона Sony Xperia XZ3 появились в Сети Характеристики смартфона Sony Xperia XZ3 появились в Сети

Sony Xperia XZ3 будет иметь подобный дизайн, как Xperia XZ2 Premium.

Sony Xperia XZ Premium: новый смартфон с 4K-экраном Sony Xperia XZ Premium: новый смартфон с 4K-экраном

Новый зеркальный флагман.

Sony представила смартфон Xperia XZ с камерой 23 Мп Sony представила смартфон Xperia XZ с камерой 23 Мп

Новинка имеет дисплей 5,2 дюйма и мощный процессор Qualcomm Snapdragon 820.

Sony анонсировала флагманский смартфон Xperia Z5 Sony анонсировала флагманский смартфон Xperia Z5

Новинка будет выпуcкaтьcя тoлькo нa япoнcкoм pынкe.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх