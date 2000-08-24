Раздел: Технологии
Sony представила флагман Xperia XZ3
Смартфон получил 6-дюймовый OLED-экран.
Компания Sony продемонстрировала новый флагманский смартфон Xperia XZ3. Устройство представили в рамках IFA 2018.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Смартфон получил 6-дюймовый OLED-экран с функцией Always-On Display (отображение информации в режиме блокировки), основной камерой на 19 Мп и фронтальной камерой на 13 Мп. Аппарат оснастили чипом Snapdragon 845, 4 Гб RAM и 64 Гб встроенной флеш-памяти, а также аккумулятором ёмкостью 3330 мАч (поддержка беспроводной зарядки).
Xperia XZ3 работает на Android 9.0 Pie. Смартфон поступит в продажу в четырёх цветах (чёрный, белый, зелёный и красный) в сентябре.
Читайте также: Sony Xperia XZ Premium: новый смартфон с 4K-экраном
Ранее News.ru рассказал, что компания HTC презентовала новый смартфон U12 Life. Устройство представляет собой упрощённую версию флагмана U12+, представленного в конце мая.
Компания Sony продемонстрировала новый флагманский смартфон Xperia XZ3. Устройство представили в рамках IFA 2018.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Смартфон получил 6-дюймовый OLED-экран с функцией Always-On Display (отображение информации в режиме блокировки), основной камерой на 19 Мп и фронтальной камерой на 13 Мп. Аппарат оснастили чипом Snapdragon 845, 4 Гб RAM и 64 Гб встроенной флеш-памяти, а также аккумулятором ёмкостью 3330 мАч (поддержка беспроводной зарядки).
Xperia XZ3 работает на Android 9.0 Pie. Смартфон поступит в продажу в четырёх цветах (чёрный, белый, зелёный и красный) в сентябре.
Читайте также: Sony Xperia XZ Premium: новый смартфон с 4K-экраном
Ранее News.ru рассказал, что компания HTC презентовала новый смартфон U12 Life. Устройство представляет собой упрощённую версию флагмана U12+, представленного в конце мая.
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