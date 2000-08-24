Раздел: Технологии
Huawei показали новый смартфон Magic 2 с выдвижной камерой
Новый смартфон обещает быть интересным.
На глобальной презентации смартфонаHonor Playпрезидент компании Джорж Жао подтвердил скорый выход наследника Honor Magic, сообщает GSM Arena.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.
Будущий смартфон получит название Magic 2, но не это должно привлекать внимание, а обещание сделать его полностью безрамочным и с выдвижной камерой, хотя пока не понятно, какой механизм камеры применят: слайдер как уOppo Find X или у него будет выдвижной модуль по примеруVivo NEX.
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Жао сообщил, что будущий смартфон будет работать на процессоре Kirin 980. А также, что Magic 2 оснастят системой быстрой зарядки Magic Charge на 40 Вт.
На глобальной презентации смартфонаHonor Playпрезидент компании Джорж Жао подтвердил скорый выход наследника Honor Magic, сообщает GSM Arena.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.
Будущий смартфон получит название Magic 2, но не это должно привлекать внимание, а обещание сделать его полностью безрамочным и с выдвижной камерой, хотя пока не понятно, какой механизм камеры применят: слайдер как уOppo Find X или у него будет выдвижной модуль по примеруVivo NEX.
Читайте также: Huawei анонсировал смартфон с выдвижной камерой для селфи
Жао сообщил, что будущий смартфон будет работать на процессоре Kirin 980. А также, что Magic 2 оснастят системой быстрой зарядки Magic Charge на 40 Вт.
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