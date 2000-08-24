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Раздел: Технологии  
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Huawei показали новый смартфон Magic 2 с выдвижной камерой

Huawei показали новый смартфон Magic 2 с выдвижной камеройНовый смартфон обещает быть интересным.

На глобальной презентации смартфонаHonor Playпрезидент компании Джорж Жао подтвердил скорый выход наследника Honor Magic, сообщает GSM Arena.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.

Будущий смартфон получит название Magic 2, но не это должно привлекать внимание, а обещание сделать его полностью безрамочным и с выдвижной камерой, хотя пока не понятно, какой механизм камеры применят: слайдер как уOppo Find X или у него будет выдвижной модуль по примеруVivo NEX.

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Жао сообщил, что будущий смартфон будет работать на процессоре Kirin 980. А также, что Magic 2 оснастят системой быстрой зарядки Magic Charge на 40 Вт.
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 Теги: Huawei, Magic 2, смартфон

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Сегодня, 20:46 » Автор: Едгар Букмирза
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