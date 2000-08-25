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Раздел: Технологии  
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Asus представил усовершенствованную линейку портативных ноутбуков

Asus представил усовершенствованную линейку портативных ноутбуков Оба аксессуары работают на процессоре Intel Core.

В рамках выставки IFA 2018 компания Asus представила новую линейку портативных ноутбуков из серий ZenBook, ZenBook Flip и ZenBook Pro.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.com.

Эти модели получили новые дисплеи ASUS NanoEdge и тонкие рамки. Соотношение между площадью экрана и всей панелью составляет 95%.

Корпус ноутбуков оборудован шарнирным механизмом ErgoLift, который при открытии наклоняет клавиатуру, чтобы сделать ее положение более удобным.

Кроме того, модели ZenBook 13 и 14 оснащены эксклюзивной цифровой клавиатурой NumberPad, совмещенной с тачпадом. Работают устройства на 4-ядерном процессоре Intel Core i7 восьмого поколения. В ряде конфигураций данных ноутбуков используется дискретная графическая система, до Nvidia GeForce GTX 1050 Max-Q.

ZenBook Flip 13/15

Это ноутбуки-трансформеры с диагональю 13,3 и 15,6 дюймов. Как уверяют разработчики, новинка 10% компактнее модели предыдущего поколения. Новинки получили NanoEdge-дисплей с тонкой рамкой из всех его сторон с соотношением площади экрана к площади корпуса 90%.

Обе модели поддерживают распознавание черт лица пользователя для быстрого входа в систему с помощью функции Windows Hello, а модель ZenBook Flip 13 получила новую сенсорную панель NumberPad.

Оба аксессуары работают на процессоре Intel Core восьмого поколения. ZenBook Flip 15 также может иметь в своей конфигурации дискретную видеокарту NVIDIA GTX 1050 Max-Q. На тыльной стороне размещена камера, которая помогает пользователям взаимодействовать с виртуальными 3D-объектами в реальном мире.

ZenBook Pro 14

Это более портативная версия 15,6-дюймового ноутбука ZenBook Pro 15 мини-дисплеем ScreenPad, совмещенным с тачпадом.

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Новинка получила алюминиевый корпус, эксклюзивный шарнир ErgoLift и 14-дюймовый дисплей NanoEdge с тонкой рамкой. ZenBook Pro 14 поддерживает вход в систему с помощью функции распознавания лица и встроенную поддержку голосовых ассистентов Windows Cortana и Amazon Alexa.

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 Теги: Asus, ноутбук

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Вчера, 23:52 » Автор: Едгар Букмирза
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