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Раздел: Технологии  
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Названа официальная дата презентации новых моделей iPhone

Названа официальная дата презентации новых моделей iPhone Ожидается, что на мероприятии представят три новых модели

Американская Apple Inc. проведет презентацию новых моделей смартфонов iPhone 12 сентября в своей штаб-квартире в Купертино. Об этом пишут некоторые СМИ, журналисты которых получили соответствующие приглашения, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Ожидается, что на мероприятии представят три новых модели, внешний вид которых будет схож с нынешним флагманом – iPhone X.

Как сообщали ранее СМИ со ссылкой на источники, одна из моделей будет флагманской. Она получит OLED-экран на основе органических светодиодов с диагональю около 6,5 дюйма. Смартфон может стать самым большим iPhone и одним из крупнейших на рынке.

Также выйдет обновление iPhone X, представленного в 2017 году, с улучшенной камерой и повышенной скоростью обработки данных.

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Третья модель придет на замену iPhone 8, а его цена при этом уменьшится. Устройство получит экран с диагональю 6,1 дюйма (у iPhone X – 5,8 дюйма), края корпуса сделают алюминиевыми, а не из нержавейки, как у iPhone X. Аппарат оборудуют жидкокристаллическим экраном (iPhone X оснащен OLED-экраном). Изменится цветовая гамма смартфона.

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 Теги: iPhone, презентация

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Сегодня, 00:30 » Автор: Татьяна Ларина
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