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Раздел: Технологии  
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Microsoft удалит из Skype одну из функций

Microsoft удалит из Skype одну из функцийMicrosoft удалит истории из Skype

В 2017 году на пользователей мобильной версии Skype как снег на голову свалился новый дизайн, а с ним и несколько странных функций, вроде аналога историй из Snapchat / Instagram / Facebook и так далее, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Нечего и говорить, что истории в Skype (Highlights) не прижилась, и на фоне постоянных проблем со стабильностью и производительностью скорее раздражали пользователей.. В попытках исправить Skype и улучшить репутацию сервиса, Microsoft приняла решение удалить Highlights из Skype. Об этом сообщил на официальном форуме техподдержки Microsoft.

Мы услышали ваши отзывы и сделали несколько шагов для упрощения Skype. Вы увидите, что мы удалили функцию Highlights. Теперь мы сфокусировали навигацию на чатах, звонках и контактах, упрощая работу с базовыми функциями Skype. Все ваши ранее опубликованные Highlights будут доступны для просмотра и загрузки из настроек до 30 сентября 2018 года.

Изменение применяется к инсайдерской версии Skype на мобильных устройствах. Окромя удаленных историй, эта версия добавляет переделанный интерфейс «реакции» на сообщение и просмотра всех реакций, а также новый механизм пересылки сообщений.

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Приятно видеть, что разработчики наконец поняли, что действительно важно и сосредоточили свои усилия на основных аспектах работы Skype. Все это дает повод предполагать, что когда-нибудь этот сервис не только будет выглядеть современным, но и будет работать так же хорошо, как и конкуренты.
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 Теги: Microsoft, Skype

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Сегодня, 03:48 » Автор: Татьяна Ларина
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