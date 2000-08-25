Раздел: Технологии
Microsoft удалит из Skype одну из функций
Microsoft удалит истории из Skype
В 2017 году на пользователей мобильной версии Skype как снег на голову свалился новый дизайн, а с ним и несколько странных функций, вроде аналога историй из Snapchat / Instagram / Facebook и так далее, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Нечего и говорить, что истории в Skype (Highlights) не прижилась, и на фоне постоянных проблем со стабильностью и производительностью скорее раздражали пользователей.. В попытках исправить Skype и улучшить репутацию сервиса, Microsoft приняла решение удалить Highlights из Skype. Об этом сообщил на официальном форуме техподдержки Microsoft.
Мы услышали ваши отзывы и сделали несколько шагов для упрощения Skype. Вы увидите, что мы удалили функцию Highlights. Теперь мы сфокусировали навигацию на чатах, звонках и контактах, упрощая работу с базовыми функциями Skype. Все ваши ранее опубликованные Highlights будут доступны для просмотра и загрузки из настроек до 30 сентября 2018 года.
Изменение применяется к инсайдерской версии Skype на мобильных устройствах. Окромя удаленных историй, эта версия добавляет переделанный интерфейс «реакции» на сообщение и просмотра всех реакций, а также новый механизм пересылки сообщений.
Читайте также: Microsoft прекращает поддержку Skype
Приятно видеть, что разработчики наконец поняли, что действительно важно и сосредоточили свои усилия на основных аспектах работы Skype. Все это дает повод предполагать, что когда-нибудь этот сервис не только будет выглядеть современным, но и будет работать так же хорошо, как и конкуренты.
В 2017 году на пользователей мобильной версии Skype как снег на голову свалился новый дизайн, а с ним и несколько странных функций, вроде аналога историй из Snapchat / Instagram / Facebook и так далее, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Нечего и говорить, что истории в Skype (Highlights) не прижилась, и на фоне постоянных проблем со стабильностью и производительностью скорее раздражали пользователей.. В попытках исправить Skype и улучшить репутацию сервиса, Microsoft приняла решение удалить Highlights из Skype. Об этом сообщил на официальном форуме техподдержки Microsoft.
Мы услышали ваши отзывы и сделали несколько шагов для упрощения Skype. Вы увидите, что мы удалили функцию Highlights. Теперь мы сфокусировали навигацию на чатах, звонках и контактах, упрощая работу с базовыми функциями Skype. Все ваши ранее опубликованные Highlights будут доступны для просмотра и загрузки из настроек до 30 сентября 2018 года.
Изменение применяется к инсайдерской версии Skype на мобильных устройствах. Окромя удаленных историй, эта версия добавляет переделанный интерфейс «реакции» на сообщение и просмотра всех реакций, а также новый механизм пересылки сообщений.
Читайте также: Microsoft прекращает поддержку Skype
Приятно видеть, что разработчики наконец поняли, что действительно важно и сосредоточили свои усилия на основных аспектах работы Skype. Все это дает повод предполагать, что когда-нибудь этот сервис не только будет выглядеть современным, но и будет работать так же хорошо, как и конкуренты.
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