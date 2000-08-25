» » Канадцы разработали гибкий сенсорный дисплей
Раздел: Технологии  
0

Канадцы разработали гибкий сенсорный дисплей

Канадцы разработали гибкий сенсорный дисплейДисплей может сворачиваться в трубочку.

Группа канадских специалистов представила прототип сенсорного устройства под названием MagicScroll. Он достигает 7,5 дюймов по диагонали и может сворачиваться в трубочку. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Разрешение гибкого экрана - 2К. В настоящее время создатели рассматривают идею применения данного экрана в смартфонах.

В перспективе существует возможность, что экраны обеспечат гаджетам большую компактность, сворачиваясь до размера шариковой ручки. Насколько такая идея реальна, покажет время.

Еще одной особенностью дисплея является встроенная камера, с помощью которой можно управлять устройством жестами.

Читайте также: Micron Technology выпустила серию бюджетных SSD-накопителей Crucial BX500

Дизайн экрана был навеян разработчикам древними свитками - устройство получило аналогичную форму.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: гибкий дисплей, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:41 » Автор: Богдан Процив
     205
     0

Похожие новости по теме

Micron Technology выпустила серию бюджетных SSD-накопителей Crucial BX500 Micron Technology выпустила серию бюджетных SSD-накопителей Crucial BX500

Рекомендованная стоимость новинок составляет $30 (модель объёмом 120 ГБ), $50 (240 ГБ) и $90 (480 ГБ).

LG создала прозрачный гибкий дисплей LG создала прозрачный гибкий дисплей

Панель можно скрутить в трубку с радиусом 80 миллиметров.

Sharp представил гибкий OLED-дисплей Sharp представил гибкий OLED-дисплей

Компанией Sharp был запатентован первый прототип гибкого OLED-экрана.

LG разработала 18-дюймовый телевизор, который можно свернуть в трубочку LG разработала 18-дюймовый телевизор, который можно свернуть в трубочку

К 2017 году компания создаст прозрачную гибкую 60-дюймовую панель.

Microsoft продемонстрировала трехмерный сенсорный экран с тактильной отдачей Microsoft продемонстрировала трехмерный сенсорный экран с тактильной отдачей

Исследовательское подразделение Microsoft продемонстрировало технологию сенсорного 3D-экрана с тактильной отдачей. Объекты, которые отображаются на данном экране в прямом смысле слова можно «пощупать», говорится на сайте разработчиков. Система сенсорной технологии имеет в себе два основных элемента: экран и рука-манипулятор.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх