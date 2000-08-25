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Рolaroid "возродил" культовый гаджет 90-х

Рolaroid "возродил" культовый гаджет 90-хДля аутентичности новинка обладает схожим ретродизайном из 90-х

Знаменитая американская компания Polaroid Corporation выпустила фотоаппарат OneStep+ для тех, кто сильно ностальгирует по эпохе "девяностых", когда "Полароиды" были на пике моды, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Главная их особенность была во мгновенной печати фотографии сразу после снимка. Характерная особенность с печатью фотографий была перенесена в OneStep+.

Для аутентичности новинка обладает схожим ретро дизайном из 90-х. Фотоаппарат весит около 500 граммов при размерах 150х111х97 миллиметров, так что по современным меркам этот девайс весьма громоздкий.

Polaroid OneStep+ оснащен двойной оптической системой для обычной и портретной съемки, плюс у нее есть видоискатель. Слота под карты памяти здесь нет, но можно отправлять снимки по Bluetooth на смартфон или ноутбук. Перед печатью фотографии можно отредактировать в простом встроенном фоторедакторе. Аккумулятор обладает емкостью в 1100 мАч и подзаряжается через обычный порт USB 2.0.

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Фотоаппарат поступит в продажу во второй половине сентября 2018 года по цене 160 долларов США. Картриджи с бумагой придется докупать отдельно, но цена их пока не озвучена. Напомним, что в 90-е годы такие фотокартриджи стоили очень дорого.
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 Теги: Рolaroid, фотоаппарат

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Сегодня, 19:17 » Автор: Татьяна Ларина
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