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Названы смартфоны с лучшими камерами

Названы смартфоны с лучшими камерамиЛидером рейтинга стал Apple iPhone X

Эксперты назвали 5 смартфонов, имеющих лучшие функции камеры. Причем отмечается, что это модели, которые относятся к топовому сегменту, а значит, их цена – достаточно высокая, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Apple iPhone X

Он «лучший из лучших», когда речь заходит о фото и видео. Этот высококлассный гаджет имеет двойную камеру. Он способен захватывать великолепные изображения спереди и сзади. Основная камера девайса имеет качественный двойной объектив, располагающий 12+12 Мп. Камера на передней панели имеет 7 Мп. Тем не менее, у нее есть удивительные черты, которые дают возможность делать впечатляющие фото.

Google Pixel 2 XL

Второй в списке – Pixel 2 XL. Функции камеры на этом девайсе соответствуют показателям таковой у iPhone, потому что различий в устройствах очень мало. Камера обладает 12,2 Мп, что казалось бы, лучше, нежели у iPhone X, но эта камера одинарная.

Samsung Galaxy S9 Plus

Задняя камера здесь двойная, она имеет 12+12 Mп, что аналогично характеристикам гаджета от Apple. Она, однако, бледнеет по сравнению с камерой, установленной на «яблочном» смартфоне. На передней панели смартфон располагает 8 Mп. Главное здесь, что качество фото и видео в модели ниже, чем у Pixel 2 XL.

Apple iPhone 8 Plus

Камера сзади тут тоже двойная – 12+12 Mп. Спереди у него находится 8-мегапиксельный объектив.

Samsung Galaxy Note 8

Что касается камеры, используемой в Galaxy Note 8, можно сказать, что она наиболее надежна. Вероятно, его производительность по части камеры ниже, чем у его аналогов, представленных выше, хотя он и имеет те же характеристики, что и прочие.

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Galaxy Note 8 также имеет двойной задний объектив 12+12 Mп, а фронтальная камера обладает 8 Mп. Однако, качество при съемке в ночное время чуть хуже, чем у остальных гаджетов из списка.
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 Теги: смартфон, камера

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Сегодня, 20:54 » Автор: Татьяна Ларина
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