Раздел: Технологии
Названы смартфоны с лучшими камерами
Лидером рейтинга стал Apple iPhone X
Эксперты назвали 5 смартфонов, имеющих лучшие функции камеры. Причем отмечается, что это модели, которые относятся к топовому сегменту, а значит, их цена – достаточно высокая, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Apple iPhone X
Он «лучший из лучших», когда речь заходит о фото и видео. Этот высококлассный гаджет имеет двойную камеру. Он способен захватывать великолепные изображения спереди и сзади. Основная камера девайса имеет качественный двойной объектив, располагающий 12+12 Мп. Камера на передней панели имеет 7 Мп. Тем не менее, у нее есть удивительные черты, которые дают возможность делать впечатляющие фото.
Google Pixel 2 XL
Второй в списке – Pixel 2 XL. Функции камеры на этом девайсе соответствуют показателям таковой у iPhone, потому что различий в устройствах очень мало. Камера обладает 12,2 Мп, что казалось бы, лучше, нежели у iPhone X, но эта камера одинарная.
Samsung Galaxy S9 Plus
Задняя камера здесь двойная, она имеет 12+12 Mп, что аналогично характеристикам гаджета от Apple. Она, однако, бледнеет по сравнению с камерой, установленной на «яблочном» смартфоне. На передней панели смартфон располагает 8 Mп. Главное здесь, что качество фото и видео в модели ниже, чем у Pixel 2 XL.
Apple iPhone 8 Plus
Камера сзади тут тоже двойная – 12+12 Mп. Спереди у него находится 8-мегапиксельный объектив.
Samsung Galaxy Note 8
Что касается камеры, используемой в Galaxy Note 8, можно сказать, что она наиболее надежна. Вероятно, его производительность по части камеры ниже, чем у его аналогов, представленных выше, хотя он и имеет те же характеристики, что и прочие.
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Galaxy Note 8 также имеет двойной задний объектив 12+12 Mп, а фронтальная камера обладает 8 Mп. Однако, качество при съемке в ночное время чуть хуже, чем у остальных гаджетов из списка.
Эксперты назвали 5 смартфонов, имеющих лучшие функции камеры. Причем отмечается, что это модели, которые относятся к топовому сегменту, а значит, их цена – достаточно высокая, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Apple iPhone X
Он «лучший из лучших», когда речь заходит о фото и видео. Этот высококлассный гаджет имеет двойную камеру. Он способен захватывать великолепные изображения спереди и сзади. Основная камера девайса имеет качественный двойной объектив, располагающий 12+12 Мп. Камера на передней панели имеет 7 Мп. Тем не менее, у нее есть удивительные черты, которые дают возможность делать впечатляющие фото.
Google Pixel 2 XL
Второй в списке – Pixel 2 XL. Функции камеры на этом девайсе соответствуют показателям таковой у iPhone, потому что различий в устройствах очень мало. Камера обладает 12,2 Мп, что казалось бы, лучше, нежели у iPhone X, но эта камера одинарная.
Samsung Galaxy S9 Plus
Задняя камера здесь двойная, она имеет 12+12 Mп, что аналогично характеристикам гаджета от Apple. Она, однако, бледнеет по сравнению с камерой, установленной на «яблочном» смартфоне. На передней панели смартфон располагает 8 Mп. Главное здесь, что качество фото и видео в модели ниже, чем у Pixel 2 XL.
Apple iPhone 8 Plus
Камера сзади тут тоже двойная – 12+12 Mп. Спереди у него находится 8-мегапиксельный объектив.
Samsung Galaxy Note 8
Что касается камеры, используемой в Galaxy Note 8, можно сказать, что она наиболее надежна. Вероятно, его производительность по части камеры ниже, чем у его аналогов, представленных выше, хотя он и имеет те же характеристики, что и прочие.
Читайте также: Названы лучшие бюджетные смартфоны 2018 года
Galaxy Note 8 также имеет двойной задний объектив 12+12 Mп, а фронтальная камера обладает 8 Mп. Однако, качество при съемке в ночное время чуть хуже, чем у остальных гаджетов из списка.
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