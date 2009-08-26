Раздел: Технологии
Xiaomi презентовала беспроводную зарядку для смартфона
Данный производитель выпустил незаменимый аксессуар для смартфонов за $10.
Новинка называется Xiaomi Mi Wireless Charger, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Это, как можно уже было догадаться из названия, беспроводная зарядка для мобильных устройств, которая работает на основе стандарта Qi. Ее максимальная мощность – 10 Вт, однако также имеется поддержка и любых других режимов, в том числе 5 Вт и 7,5 Вт, что может быть актуально для владельцев iPhone или не самых современных телефонов на базе Android. Корпус всей зарядки Xiaomi Mi Wireless Charger выполнен из алюминиевого сплава, а придали ему нужную форму при помощи фрезерования. Каждая зарядка изготавливается из цельной заготовки, что создает просто потрясающий внешний вид без швов.
Металл при этом анодирован и отполирован, благодаря чему со временем он не начнет ржаветь или же покрываться какими-то пятнами. Верхняя часть изготовлена из прорезиненного материала. Он предотвращает скольжение и поглощает вибрации, например, во время входящего звонка.
Зарядка нового поколения обладает светодиодным индикатором, который подсвечивается во время работы, чтобы можно было наверняка быстро узнать, работает зарядное устройство или же нет.
Читайте также: Tesla показала собственную беспроводную зарядку для смартфонов
Производитель заявляет, что Xiaomi Mi Wireless Charger может заряжать телефоны с мощностью 10 Вт на расстоянии не более 4 мм, причем их не нужно извлекать из чехла. Тем не менее, нужно понимать, что электроэнергия через металлический корпус не пройдет, поэтому чехол должен быть стеклянным, кожаным, пластиковым или каким-либо еще. Не обошлось, конечно, без множества видов различных защит, которые спасут не только саму зарядную станцию, но еще и подключенный к ней телефон. Продажи Xiaomi Mi Wireless Charger стартуют уже 3 сентября, а купить данную беспроводную зарядку покупатели смогут в официальном онлайн-магазине производителя на территории Китая.
Новинка называется Xiaomi Mi Wireless Charger, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Это, как можно уже было догадаться из названия, беспроводная зарядка для мобильных устройств, которая работает на основе стандарта Qi. Ее максимальная мощность – 10 Вт, однако также имеется поддержка и любых других режимов, в том числе 5 Вт и 7,5 Вт, что может быть актуально для владельцев iPhone или не самых современных телефонов на базе Android. Корпус всей зарядки Xiaomi Mi Wireless Charger выполнен из алюминиевого сплава, а придали ему нужную форму при помощи фрезерования. Каждая зарядка изготавливается из цельной заготовки, что создает просто потрясающий внешний вид без швов.
Металл при этом анодирован и отполирован, благодаря чему со временем он не начнет ржаветь или же покрываться какими-то пятнами. Верхняя часть изготовлена из прорезиненного материала. Он предотвращает скольжение и поглощает вибрации, например, во время входящего звонка.
Зарядка нового поколения обладает светодиодным индикатором, который подсвечивается во время работы, чтобы можно было наверняка быстро узнать, работает зарядное устройство или же нет.
Читайте также: Tesla показала собственную беспроводную зарядку для смартфонов
Производитель заявляет, что Xiaomi Mi Wireless Charger может заряжать телефоны с мощностью 10 Вт на расстоянии не более 4 мм, причем их не нужно извлекать из чехла. Тем не менее, нужно понимать, что электроэнергия через металлический корпус не пройдет, поэтому чехол должен быть стеклянным, кожаным, пластиковым или каким-либо еще. Не обошлось, конечно, без множества видов различных защит, которые спасут не только саму зарядную станцию, но еще и подключенный к ней телефон. Продажи Xiaomi Mi Wireless Charger стартуют уже 3 сентября, а купить данную беспроводную зарядку покупатели смогут в официальном онлайн-магазине производителя на территории Китая.
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