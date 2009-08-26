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Раздел: Технологии  
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Asus презентовала ноутбуки с безрамочным дисплеем

Asus презентовала ноутбуки с безрамочным дисплеем Экран ноутбуков занимает 94% верхней крышки.

Линейка Asus Zenbook уже давно известна миллионами пользователей по всему миру благодаря своей мобильности и мощности, передает Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.

Производитель привез на выставку IFA 2018 обновленную линейку Zenbook, основной особенностью которой оказался безрамочный дизайн. Компания назвала эту особенность «frameless nanoedge». Экран ноутбуков занимает 94% верхней крышки.

Помимо красивого безрамочного дисплея, новые ноутбуки оборудованы мощными процессорами Intel Whiskey Lake восьмого поколения, включая модели Core i5 и Core i7.

Линейка Zenbook 2018 состоит из трех моделей, каждая из которых отличается размером экрана и конфигурацией. Есть 13.3-дюймовая, 14-дюймовая и 15.6-дюймовая модели. Первые две имеют разрешение Full HD, а самая крупная представлена в модификациях с Full HD и 4K разрешением.

Несмотря на встроенную графику, все три модели имеют дискретные графические процессоры GeForce Mx150 у 13.3 и 14-дюймовых версий, GeForce GTX 1050 Max-Q у 15.6-дюймовой версии. Объем ОЗУ составляет от 6 ГБ до 8 ГБ, в 15-дюймовом ноутбуке используется оперативка DDR4. В наличии от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти, порты: 2 х USB-A, 1 х USB-C, 1 х HDMI, 1 х MicroSD и 1 х аудио разъем.

Все новые модели Asus Zenbook имеют подсвечиваемую клавиатуру. В меньших моделях нет цифрового блока, но имеется возможность использовать тачпад в качестве него. Кнопка NumberPad в верхнем правом углу преобразовывает сенсорную панель в полноразмерную цифровую панель с подсветкой.

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Новые модели также оснащены инфракрасной камерой выше дисплея с поддержкой Windows Hello в версиях Windows 10 Home или Pro. Asus пока не раскрывает дату поставки и стоимость новых ноутбуков.
Asus презентовала ноутбуки с безрамочным дисплеем
Asus презентовала ноутбуки с безрамочным дисплеем
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 Теги: Asus, ZenBook Pro, безрамочный

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Сегодня, 15:21 » Автор: Алена Шимко
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