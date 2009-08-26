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Раздел: Технологии  
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Назван смартфон с самым качественным экраном

Назван смартфон с самым качественным экраномВ тестировании участвовали 202 потребителя.

Sony снова использовала Strategy Analytics для проведения независимого тестирования экрана Xperia XZ3. Это новый P-OLED экран с разрешением 1,440 x 2,880 пикселей, передает Хроника.инфо со ссылкой на ПростоТех.

Для сравнения SA выбрала несколько телефонов, которые считала ведущими на рынке.

В тестировании участвовали 202 потребителя. Логотипы устройств были скрыты во избежание предвзятого мнения, яркость везде была установлена на максимум, настройки изображения оставались по умолчанию, а тестовые изображения и видео показывались одновременно.

В общем, потребителям были показаны фотографии, видеоролики и трейлер фильма Venom на YouTube. Затем их попросили оценить каждый экран на "Яркость" и "Ясность", "Соответствие цветов с реальными", "Контрастность", "Четкость" и т.п.

Конечным результатом стала потрясающая победа Sony Xperia XZ3 - 70% участников выбрали его как лучший дисплей. Затем следуют iPhone X (13%) и LG V30 (9%). Интересно, что старый дисплей Triluminos на Xperia XZ2 едва получил 3% голосов.

Обратите внимание, что тестирование проводилось с 21 по 23 августа, поэтому Galaxy Note9 еще не был доступен.

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Вот разбивка голосов в каждой категории:
Назван смартфон с самым качественным экраном
Назван смартфон с самым качественным экраном
Назван смартфон с самым качественным экраном
Назван смартфон с самым качественным экраном
Назван смартфон с самым качественным экраном
Назван смартфон с самым качественным экраном
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 Теги: Sony, смартфон, экран, дисплей, рейтинг

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Сегодня, 16:41 » Автор: Алена Шимко
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