Раздел: Технологии
Google "отменила" выход ожидаемого гаджета
Google разочаровала миллионы людей в Сети.
Сегодня, 1 сентября 2018 года, глава компании Google в подразделении операционной системы Wear OS в интервью журналисту журнала Tom’s Guide Кэйтлину МакГарри заявил о том, что «поисковой гигант» не собирается выпускать на рынок свои собственные смарт-часы, передает Хроника.инфо со ссылкой на ПорталТеле.
Слухи о создании неких Pixel Watch ходят вот уже как почти полгода, в результате чего этот продукт занял лидирующее место в списке самых ожидаемых. Увы, но все оказалось ложью. По его словам, компания Google не собирается выпускать смарт-часы в 2018 году. Также было отмечено, что основной приоритете для всей корпорации состоит в создании потрясающего пользовательского опыта при использовании операционной системы Wear OS, которую можно установить на любые «умные» часы.
Из этого следует, что «поисковой гигант» по-прежнему будет заниматься лишь созданием программного обеспечения, тогда как выпуск гаджетов на его базе доверят другим брендам. По сути, заявление высокопоставленного сотрудника разочаровало миллионы людей, которые хотели купить себе смарт-часы Pixel Watch на базе операционной системы Wear OS. Их мечтам не удастся сбыться, по крайне мере в 2018 году.
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Важно понимать, что свои новые электронные устройства «поисковой гигант» выпускает только осенью, поэтому ждать появления этого наручного гаджета придется по меньшей мере до конца 2019 года, если компания Google все же решится на их выпуск на рынок, что крайне маловероятно.
Сегодня, 1 сентября 2018 года, глава компании Google в подразделении операционной системы Wear OS в интервью журналисту журнала Tom’s Guide Кэйтлину МакГарри заявил о том, что «поисковой гигант» не собирается выпускать на рынок свои собственные смарт-часы, передает Хроника.инфо со ссылкой на ПорталТеле.
Слухи о создании неких Pixel Watch ходят вот уже как почти полгода, в результате чего этот продукт занял лидирующее место в списке самых ожидаемых. Увы, но все оказалось ложью. По его словам, компания Google не собирается выпускать смарт-часы в 2018 году. Также было отмечено, что основной приоритете для всей корпорации состоит в создании потрясающего пользовательского опыта при использовании операционной системы Wear OS, которую можно установить на любые «умные» часы.
Из этого следует, что «поисковой гигант» по-прежнему будет заниматься лишь созданием программного обеспечения, тогда как выпуск гаджетов на его базе доверят другим брендам. По сути, заявление высокопоставленного сотрудника разочаровало миллионы людей, которые хотели купить себе смарт-часы Pixel Watch на базе операционной системы Wear OS. Их мечтам не удастся сбыться, по крайне мере в 2018 году.
Читайте также: «Живые» кадры с флагманским смартфоном Google Pixel 3 XL
Важно понимать, что свои новые электронные устройства «поисковой гигант» выпускает только осенью, поэтому ждать появления этого наручного гаджета придется по меньшей мере до конца 2019 года, если компания Google все же решится на их выпуск на рынок, что крайне маловероятно.
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