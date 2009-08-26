Раздел: Технологии
Авария раскрыла секретную разработку Apple
В 2017 году Тим Кук анонсировал «большой проект».
Компания Apple признала факт столкновения беспилотного автомобиля с другой машиной на трассе в калифорнийском округе Санта-Клара, тем самым подтвердив, что она работает над новой программой.
Об этом пишет Хроника.инфо.
По информации агентства, авария произошла 24 августа. Автомобиль Lexus RX450h, на котором Apple испытывала систему автопилота, врезался в машину Nissan Leaf 2016 года. Как утверждает Apple, автомобиль компании двигался со скоростью 1,6 километра в час, а Nissan - 24 километра в час. В результате столкновения оба автомобиля были повреждены, однако о пострадавших не сообщается.
Reuters отмечает, что это первый случай, когда компания публично признала, что работает над программой беспилотных автомобилей. В настоящий момент она владеет 66-ю транспортными средствами - их тестирование было одобрено в Калифорнии. Ее конкурент Tesla располагает лишь 39-ю автомобилями, а Alphabet Waymo - 88-ю.
Агентство напоминает, что в 2017 году Тим Кук анонсировал «большой проект», связанный с автономным управлением и искусственным интеллектом.
24 августа стало известно, что как минимум 46 человек с начала 2018 года ушли из компании Tesla в Apple. Отмечалось, что их квалификация пригодится Apple при создании самоуправляемого автомобиля Titan, а также для разработки программного обеспечения и дисплеев.
Читайте также: Apple инвестирует в разработку беспилотного автомобиля
31 августа были опубликованы фотографии нового смартфона от Apple. Гаджеты, которые будут называться iPhone XS, представлены двумя моделями - с 5,8-дюймовым и 6,5-дюймовым OLED-экраном, оба будут выполнены в золотой расцветке.
Компания Apple признала факт столкновения беспилотного автомобиля с другой машиной на трассе в калифорнийском округе Санта-Клара, тем самым подтвердив, что она работает над новой программой.
Об этом пишет Хроника.инфо.
По информации агентства, авария произошла 24 августа. Автомобиль Lexus RX450h, на котором Apple испытывала систему автопилота, врезался в машину Nissan Leaf 2016 года. Как утверждает Apple, автомобиль компании двигался со скоростью 1,6 километра в час, а Nissan - 24 километра в час. В результате столкновения оба автомобиля были повреждены, однако о пострадавших не сообщается.
Reuters отмечает, что это первый случай, когда компания публично признала, что работает над программой беспилотных автомобилей. В настоящий момент она владеет 66-ю транспортными средствами - их тестирование было одобрено в Калифорнии. Ее конкурент Tesla располагает лишь 39-ю автомобилями, а Alphabet Waymo - 88-ю.
Агентство напоминает, что в 2017 году Тим Кук анонсировал «большой проект», связанный с автономным управлением и искусственным интеллектом.
24 августа стало известно, что как минимум 46 человек с начала 2018 года ушли из компании Tesla в Apple. Отмечалось, что их квалификация пригодится Apple при создании самоуправляемого автомобиля Titan, а также для разработки программного обеспечения и дисплеев.
Читайте также: Apple инвестирует в разработку беспилотного автомобиля
31 августа были опубликованы фотографии нового смартфона от Apple. Гаджеты, которые будут называться iPhone XS, представлены двумя моделями - с 5,8-дюймовым и 6,5-дюймовым OLED-экраном, оба будут выполнены в золотой расцветке.
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