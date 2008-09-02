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Раздел: Технологии  
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Смартфоны Nokia получат экраны PureDisplay

Смартфоны Nokia получат экраны PureDisplayПод названием PureDisplay может подразумеваться новое поколение фирменных экранов AMOLED PureMotion HD+

В начале недели стало известно о том, что компания HMD Global стала новым владельцем торговой марки PureView, выкупив соответствующие права у компании Microsoft, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Теперь же стало известно о том, что компания HMD Global закрепила за собой права на использование названий PureDisplay, а также Face Unlock применительно к смартфонам, планшетам и компьютерам.

Под названием PureDisplay может подразумеваться новое поколение фирменных экранов AMOLED PureMotion HD+, которые использовались в смартфонах Nokia около пяти лет назад. Дисплей отличался частотой 60 к/с.

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Что касается Face Unlock, то данную функцию уже добавили в некоторые смартфоны Nokia при помощи прошивок.
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 Теги: смартфон, экран

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Сегодня, 09:38 » Автор: Татьяна Ларина
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