Раздел: Технологии
Смартфоны Nokia получат экраны PureDisplay
Под названием PureDisplay может подразумеваться новое поколение фирменных экранов AMOLED PureMotion HD+
В начале недели стало известно о том, что компания HMD Global стала новым владельцем торговой марки PureView, выкупив соответствующие права у компании Microsoft, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Теперь же стало известно о том, что компания HMD Global закрепила за собой права на использование названий PureDisplay, а также Face Unlock применительно к смартфонам, планшетам и компьютерам.
Под названием PureDisplay может подразумеваться новое поколение фирменных экранов AMOLED PureMotion HD+, которые использовались в смартфонах Nokia около пяти лет назад. Дисплей отличался частотой 60 к/с.
Читайте также: Стало известно, где будут производиться смартфоны Nokia
Что касается Face Unlock, то данную функцию уже добавили в некоторые смартфоны Nokia при помощи прошивок.
В начале недели стало известно о том, что компания HMD Global стала новым владельцем торговой марки PureView, выкупив соответствующие права у компании Microsoft, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Теперь же стало известно о том, что компания HMD Global закрепила за собой права на использование названий PureDisplay, а также Face Unlock применительно к смартфонам, планшетам и компьютерам.
Под названием PureDisplay может подразумеваться новое поколение фирменных экранов AMOLED PureMotion HD+, которые использовались в смартфонах Nokia около пяти лет назад. Дисплей отличался частотой 60 к/с.
Читайте также: Стало известно, где будут производиться смартфоны Nokia
Что касается Face Unlock, то данную функцию уже добавили в некоторые смартфоны Nokia при помощи прошивок.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
166
0
Также советуем посмотреть
- В зоне ООС погиб боец ВСУ
- Российский школьник оригинально потроллил Путина
- Оптическая иллюзия вызвала горячие споры в Сети
- Российские бабушки ответили на новые санкции
- В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
- США готовы расширить поставки оружия Украине
- Премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке
- Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
- Веселые селфи, найденные в соцсетях
- Свежие анекдоты для субботнего настроения
- Смешные картинки, доказывающие, что женщинам нечего стесняться
- Забавные комиксы на тему "До и после 30 лет"
- Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"
- Угадай страну: вспыхнувшее авто тушили пивом
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Убийца Tesla: в Сети смеются над российским авто "Иж"
- В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нет
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
Оставьте свой комментарий