Раздел: Технологии
Пользователи смартфонов Xiaomi столкнулись с неожиданной проблемой
Пользователи смартфонов Xiaomi ждут 2 месяца, чтобы разблокировать загрузчик
Компания Xiaomi радует громкими новинками, и одновременно разочаровывает другими моментами. В этот раз проблема заключается в сроке одобрения разблокировки загрузчика, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Изначально для разблокировки загрузка нужно было ждать 3 дня. Эти 3 мучительных дня. Но тогда мы еще не знали, что 72 часа превратятся в 360 часов. В настоящее время пользователи должны ждать чуть больше двух недель (15 дней), чтобы иметь возможность разблокировать загрузчик и «накатить» кастомный рекавери, прошивки и Magisk.
Но, видимо, даже 15 дней не предел. Пользователи сообщают о том, что приложение MiFlash Unlock Tool стало отображать не 360, а 1440 часов, что эквивалентно 2 месяцам ожидания.
И это действительно странно. За 2 месяца смартфон может попросту надоесть, и пользователь захочет купить новый аппарат. Коллеги из XDA связывают подобное с выходом Poco F1. Якобы Xiaomi будет больше поддерживать коммьюнити Poco. Впрочем, сама компания заявляет о том, что гарантия на Poco F1 не пропадет даже после разблокировки загрузчика, а исходный код ядра вышел 29 августа, также заявляется о поддержке Treble.
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Таким образом, Poco F1 является идеальным вариантом для любителей «кастомов», тем временем смартфоны Xiaomi уходят на второй план. Обидно, но, скорее всего, ситуация со смартфонами бренда «Xiaomi» в плане прошивок будет лишь ухудшаться из-за желания продвигать бренд Pocophone.
Компания Xiaomi радует громкими новинками, и одновременно разочаровывает другими моментами. В этот раз проблема заключается в сроке одобрения разблокировки загрузчика, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Изначально для разблокировки загрузка нужно было ждать 3 дня. Эти 3 мучительных дня. Но тогда мы еще не знали, что 72 часа превратятся в 360 часов. В настоящее время пользователи должны ждать чуть больше двух недель (15 дней), чтобы иметь возможность разблокировать загрузчик и «накатить» кастомный рекавери, прошивки и Magisk.
Но, видимо, даже 15 дней не предел. Пользователи сообщают о том, что приложение MiFlash Unlock Tool стало отображать не 360, а 1440 часов, что эквивалентно 2 месяцам ожидания.
И это действительно странно. За 2 месяца смартфон может попросту надоесть, и пользователь захочет купить новый аппарат. Коллеги из XDA связывают подобное с выходом Poco F1. Якобы Xiaomi будет больше поддерживать коммьюнити Poco. Впрочем, сама компания заявляет о том, что гарантия на Poco F1 не пропадет даже после разблокировки загрузчика, а исходный код ядра вышел 29 августа, также заявляется о поддержке Treble.
Читайте также: Пользователи WhatsApp столкнулись с неожиданной проблемой
Таким образом, Poco F1 является идеальным вариантом для любителей «кастомов», тем временем смартфоны Xiaomi уходят на второй план. Обидно, но, скорее всего, ситуация со смартфонами бренда «Xiaomi» в плане прошивок будет лишь ухудшаться из-за желания продвигать бренд Pocophone.
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