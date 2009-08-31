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Раздел: Технологии  
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Huawei раскрыла секрет своих флагманов

Huawei раскрыла секрет своих флагмановHuawei - вторая по показателю поставок смартфонов на мировой рынок компания.

В ходе презентации на IFA 2018, ее флагманы оказались привлекательны для многих потребителей.HuaweiНа IFA 2018 компания Huawei анонсировала первый в мире чипсет для смартфонов, изготавливаемый в соответствии с 7-нанометровым технологическим процессом - HiSilicon Kirin 980, дополнительные цвета P20 и P20 Pro, а также умную колонку AI Cube и GPS Locator, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

Кроме того, компания сообщила и о большом успехе своих флагманов и эта информация более подробно рассматривалась Ро (Ro) на страницах ресурса gsmarena.com.

Выступая перед аудиторией, исполнительный директор и глава группы потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю (Richard Yu) нашел время и для того, чтобы поговорить об успехе линеек P20 и Mate 10.

На мировой рынок было поставлено более чем по 10 миллионов смартфонов каждой из рассматриваемых флагманских линеек.

При этом, успех линейки P20 представляется даже более впечатляющим, поскольку модели P20 и P20 Pro представлены на рынке всего в течение примерно пяти месяцев.Впрочем, эти высокие показатели не удивляют, поскольку во втором квартале 2018 года компания Huawei поставила больше смартфонов, чем Apple и сохранила за собой первое место в рейтинге ведущих поставщиков устройств этой невероятно популярной категории на рынок Китая.

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Если тенденция сохранится, то у китайского технологического гиганта есть надежда в следующем году стать лидером рынка смартфонов.
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 Теги: Huawei, флагман

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Сегодня, 16:42 » Автор: Татьяна Ларина
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