Раздел: Технологии
Huawei раскрыла секрет своих флагманов
Huawei - вторая по показателю поставок смартфонов на мировой рынок компания.
В ходе презентации на IFA 2018, ее флагманы оказались привлекательны для многих потребителей.HuaweiНа IFA 2018 компания Huawei анонсировала первый в мире чипсет для смартфонов, изготавливаемый в соответствии с 7-нанометровым технологическим процессом - HiSilicon Kirin 980, дополнительные цвета P20 и P20 Pro, а также умную колонку AI Cube и GPS Locator, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Кроме того, компания сообщила и о большом успехе своих флагманов и эта информация более подробно рассматривалась Ро (Ro) на страницах ресурса gsmarena.com.
Выступая перед аудиторией, исполнительный директор и глава группы потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю (Richard Yu) нашел время и для того, чтобы поговорить об успехе линеек P20 и Mate 10.
На мировой рынок было поставлено более чем по 10 миллионов смартфонов каждой из рассматриваемых флагманских линеек.
При этом, успех линейки P20 представляется даже более впечатляющим, поскольку модели P20 и P20 Pro представлены на рынке всего в течение примерно пяти месяцев.Впрочем, эти высокие показатели не удивляют, поскольку во втором квартале 2018 года компания Huawei поставила больше смартфонов, чем Apple и сохранила за собой первое место в рейтинге ведущих поставщиков устройств этой невероятно популярной категории на рынок Китая.
Читайте также: Huawei раскрыла дату анонса флагманского мобильного процессора
Если тенденция сохранится, то у китайского технологического гиганта есть надежда в следующем году стать лидером рынка смартфонов.
В ходе презентации на IFA 2018, ее флагманы оказались привлекательны для многих потребителей.HuaweiНа IFA 2018 компания Huawei анонсировала первый в мире чипсет для смартфонов, изготавливаемый в соответствии с 7-нанометровым технологическим процессом - HiSilicon Kirin 980, дополнительные цвета P20 и P20 Pro, а также умную колонку AI Cube и GPS Locator, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Кроме того, компания сообщила и о большом успехе своих флагманов и эта информация более подробно рассматривалась Ро (Ro) на страницах ресурса gsmarena.com.
Выступая перед аудиторией, исполнительный директор и глава группы потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю (Richard Yu) нашел время и для того, чтобы поговорить об успехе линеек P20 и Mate 10.
На мировой рынок было поставлено более чем по 10 миллионов смартфонов каждой из рассматриваемых флагманских линеек.
При этом, успех линейки P20 представляется даже более впечатляющим, поскольку модели P20 и P20 Pro представлены на рынке всего в течение примерно пяти месяцев.Впрочем, эти высокие показатели не удивляют, поскольку во втором квартале 2018 года компания Huawei поставила больше смартфонов, чем Apple и сохранила за собой первое место в рейтинге ведущих поставщиков устройств этой невероятно популярной категории на рынок Китая.
Читайте также: Huawei раскрыла дату анонса флагманского мобильного процессора
Если тенденция сохранится, то у китайского технологического гиганта есть надежда в следующем году стать лидером рынка смартфонов.
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