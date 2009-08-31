Раздел: Технологии
Lenovo представила серию устройств для умного дома
Пользователь сможет управлять сразу несколькими аксессуарами.
Во время выставки IFA 2018 китайская компания Lenovo представили немало новинок. В частности, корпорация показала целый ряд устройств для умного дома.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на НВ.
Так, Lenovo анонсировала умный монитор Lenovo Smart Display. При этом, благодаря приложению Lenovo Link пользователь сможет управлять сразу несколькими аксессуарами, например, несколькими умными розетками или лампочками одновременно.
Читайте также: Lenovo представила умный дисплей для дома
Новые устройства для умного дома Lenovo поступят в продажу в США в ноябре. После этого можно ожидать, что девайсы появятся и на европейских рынках.
Во время выставки IFA 2018 китайская компания Lenovo представили немало новинок. В частности, корпорация показала целый ряд устройств для умного дома.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на НВ.
Так, Lenovo анонсировала умный монитор Lenovo Smart Display. При этом, благодаря приложению Lenovo Link пользователь сможет управлять сразу несколькими аксессуарами, например, несколькими умными розетками или лампочками одновременно.
Читайте также: Lenovo представила умный дисплей для дома
Новые устройства для умного дома Lenovo поступят в продажу в США в ноябре. После этого можно ожидать, что девайсы появятся и на европейских рынках.
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