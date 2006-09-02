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Раздел: Технологии  
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Samsung готовит к выпуску два новых смартфона

Samsung готовит к выпуску два новых смартфонаПодробностей о технических характеристиках пока нет.

Компания Samsung готовит к выпуску сразу два своих новых смартфона.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Предполагается, что модели Galaxy J4 Prime и Galaxy J6 Prime будут представлены этой осенью во Вьетнаме и Нидерландах.

Подробностей о технических характеристиках новых смартфонов Samsung пока нет.

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Скорее всего, Samsung Galaxy J4 Prime и Galaxy J6 Prime получат процессоры Snapdragon и операционную систему Android 8.1.
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 Теги: Samsung, смартфон

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Сегодня, 21:18 » Автор: Едгар Букмирза
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