Раздел: Технологии
Xiaomi выпустит недорогой флагманский смартфон
Вероятно, это будет смартфон с относительно топовой начинкой.
Китайская компания Xiaomi в середине сентября представит смартфон по цене 1999 юаней, то есть меньше $300.
По слухам, новый смартфон будет принадлежать к семейству Mi 8, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Обычный Xiaomi Mi 8 сейчас оценивается в $395, тогда как доступная версия Xiaomi Mi 8 SE стоит от $260. То есть, новинка разместится между обычным Mi 8 и сравнительно дешевым Mi 8 SE.
Гаджет Xiaomi Mi MIX 3 не может быть оценен в $300 из-за дорогостоящих компонентов, которые он использует. Это относится не только к предполагаемому чипу Snapdragon 845, но и к полноэкранному дизайну. Таким образом, чтобы вернуться к упомянутой ценовой границе, производитель должен прийти к другой модели верхнего уровня.
Источник утечки не сообщает технических подробностей о новинке. Вероятно, это будет смартфон с относительно топовой начинкой. Точная дата презентации гаджета не сообщается, однако упоминается сентябрь 2019 года.
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Интересно, что ранее Xiaomi долго время удерживала стоимость своих флагманов на уровне 1999 китайских юаней за базовую модель. Это был один из тех факторов, которые сделали Xiaomi популярным брендом. Но за последние несколько лет флагманы Xiaomi подорожали примерно до 3000-4000 юаней за базовую конфигурацию. Теперь Xiaomi, видимо, решила снизить цены.
Китайская компания Xiaomi в середине сентября представит смартфон по цене 1999 юаней, то есть меньше $300.
По слухам, новый смартфон будет принадлежать к семейству Mi 8, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Обычный Xiaomi Mi 8 сейчас оценивается в $395, тогда как доступная версия Xiaomi Mi 8 SE стоит от $260. То есть, новинка разместится между обычным Mi 8 и сравнительно дешевым Mi 8 SE.
Гаджет Xiaomi Mi MIX 3 не может быть оценен в $300 из-за дорогостоящих компонентов, которые он использует. Это относится не только к предполагаемому чипу Snapdragon 845, но и к полноэкранному дизайну. Таким образом, чтобы вернуться к упомянутой ценовой границе, производитель должен прийти к другой модели верхнего уровня.
Источник утечки не сообщает технических подробностей о новинке. Вероятно, это будет смартфон с относительно топовой начинкой. Точная дата презентации гаджета не сообщается, однако упоминается сентябрь 2019 года.
Читайте также: В руках сотрудника Huawei «засветился» смартфон Mate 20
Интересно, что ранее Xiaomi долго время удерживала стоимость своих флагманов на уровне 1999 китайских юаней за базовую модель. Это был один из тех факторов, которые сделали Xiaomi популярным брендом. Но за последние несколько лет флагманы Xiaomi подорожали примерно до 3000-4000 юаней за базовую конфигурацию. Теперь Xiaomi, видимо, решила снизить цены.
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