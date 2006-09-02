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Раздел: Технологии  
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Apple обещает бесплатно отремонтировать бракованные iPhone

Apple обещает бесплатно отремонтировать бракованные iPhoneВсе дефектные смартфоны будут ремонтировать бесплатно.

Владельцам бракованных iPhone 8 обещают бесплатно устранить брак гаджета, но сначала придется заплатить за предварительный ремонт

Партия смартфонов iPhone 8 (Айфон), уже отправившаяся в восемь стран мира, оказалась бракованной. Производитель - компания Apple (Эппл), заявила о бесплатном ремонте неисправных гаджетов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на racurs.ua.

Как сообщается, заводской дефект обнаружен у материнской платы устройства, вызывающий зависание, самовольные перезагрузки и проблемы с включением смартфона.

По информации компании, брак был обнаружен «у небольшого количества устройств», отправленных в Австралию, Китай, Гонконг, Индию, Японию, Макао, Новую Зеландию и США.

Чтобы проверить исправность своего устройства, компания рекомендует клиентам проверить материнскую плату по серийному номеру гаджета на официальном сайте.

Все дефектные смартфоны будут ремонтировать бесплатно в сервисных центрах компании. Но если в стране человека, купившего неисправное устройство, нет сервисного центра Apple, ему придется отправить смартфон по почте.

При этом, если у смартфона будет обнаружен другой дефект, появившийся в процессе эксплуатации, владельцу необходимо будет сначала оплатить его устранение, и только потом бесплатно менять неисправную «материнку».

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Напомним, Apple также обещает исправить проблему «дрожащего» звука в динамиках, на которую жаловались некоторые владельцы iPhone 8.

Команда Apple работает над исправлением этого бага и обещает устранить проблему с выпуском следующего программного обновления.
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 Теги: Apple, iPhone, ремонт

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Сегодня, 22:30 » Автор: Едгар Букмирза
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