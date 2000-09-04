Раздел: Технологии
Google опровергла слухи о выпуске смарт-часов
Текущий год приоритетом компании стало развитие операционной системы для умных устройств.
Компания Google в этом году не планирует выпускать фирменные умные часы Pixel Watch или какие-либо иные.
Об этом в интервью техноблогу Tom’s Guide заявил глава подразделения Wear OS Майлс Барр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на igromania.
Позднее это подтвердили в пресс-службе компании.
По его словам, на текущий год приоритетом компании стало развитие операционной системы для умных устройств. Google намеревается сосредоточить усилия на сотрудничестве с партнёрами: в частности, в области NFC-чипов и датчиков пульса.
Другая причина заключается в отсутствии идеальной модели гаджета для всех, вроде Apple Watch. Кроме того, по словам Барра, появление Pixel Watch во многом зависит от интеграции Google Assistant, искусственного интеллекта и машинного обучения в Wear OS.
Читайте также: Google планирует производство смарт-часов
Получается, что новые смарт-часы Pixel Watch если и выйдут, то минимум через год. Вероятно, за это время компания улучшит операционную систему для них. Также это даст время для выхода новой платформы производства Qualcomm, поскольку нынешняя версия Snapdragon 2100 появилась несколько лет назад и уже устарела.
Компания Google в этом году не планирует выпускать фирменные умные часы Pixel Watch или какие-либо иные.
Об этом в интервью техноблогу Tom’s Guide заявил глава подразделения Wear OS Майлс Барр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на igromania.
Позднее это подтвердили в пресс-службе компании.
По его словам, на текущий год приоритетом компании стало развитие операционной системы для умных устройств. Google намеревается сосредоточить усилия на сотрудничестве с партнёрами: в частности, в области NFC-чипов и датчиков пульса.
Другая причина заключается в отсутствии идеальной модели гаджета для всех, вроде Apple Watch. Кроме того, по словам Барра, появление Pixel Watch во многом зависит от интеграции Google Assistant, искусственного интеллекта и машинного обучения в Wear OS.
Читайте также: Google планирует производство смарт-часов
Получается, что новые смарт-часы Pixel Watch если и выйдут, то минимум через год. Вероятно, за это время компания улучшит операционную систему для них. Также это даст время для выхода новой платформы производства Qualcomm, поскольку нынешняя версия Snapdragon 2100 появилась несколько лет назад и уже устарела.
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