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Раздел: Технологии  
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ZTE готовит второй игровой смартфон

ZTE готовит второй игровой смартфонNubia Red Magic уже находится в разработке.

Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился подробностями о втором поколении игрового смартфона ZTE.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ferra.

По его словам, новый Nubia Red Magic уже находится в разработке и он будет базироваться на Qualcomm Snapdragon 845, топовом процессоре 2018 года.
Квандт также сообщил европейскую цену для оригинального Nubia Red Magic. Он выйдет в Европе по цене 449 евро за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

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Напомним, ZTE представила свой первый игровой смартфон Nubia Red Magic в апреле. Он получил довольно продвинутые параметры, но оснащается прошлогодним Snapdragon 835. Сейчас он доступен в Китае.
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 Теги: ZTE, смартфон

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Вчера, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
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