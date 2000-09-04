Раздел: Технологии
ZTE готовит второй игровой смартфон
Nubia Red Magic уже находится в разработке.
Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился подробностями о втором поколении игрового смартфона ZTE.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ferra.
По его словам, новый Nubia Red Magic уже находится в разработке и он будет базироваться на Qualcomm Snapdragon 845, топовом процессоре 2018 года.
Квандт также сообщил европейскую цену для оригинального Nubia Red Magic. Он выйдет в Европе по цене 449 евро за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.
Читайте также: Huawei готовит свой игровой смартфон
Напомним, ZTE представила свой первый игровой смартфон Nubia Red Magic в апреле. Он получил довольно продвинутые параметры, но оснащается прошлогодним Snapdragon 835. Сейчас он доступен в Китае.
Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился подробностями о втором поколении игрового смартфона ZTE.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ferra.
По его словам, новый Nubia Red Magic уже находится в разработке и он будет базироваться на Qualcomm Snapdragon 845, топовом процессоре 2018 года.
Квандт также сообщил европейскую цену для оригинального Nubia Red Magic. Он выйдет в Европе по цене 449 евро за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.
Читайте также: Huawei готовит свой игровой смартфон
Напомним, ZTE представила свой первый игровой смартфон Nubia Red Magic в апреле. Он получил довольно продвинутые параметры, но оснащается прошлогодним Snapdragon 835. Сейчас он доступен в Китае.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
205
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные фотки, на которые стоит посмотреть дважды
- Климкин надеется, что РФ согласится на обмен заложниками
- Хозяйка четырех котов показала свою жизнь в забавных комиксах
- Неудачи, которые могут произойти лишь в понедельник
- Порошенко придет в Раду с ежегодным посланием
- Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
- Лучшие приколы, мемы и анекдоты понедельника
- В Берлине сделали заявление о дальнейшей судьбе "Минска"
- Сомнительные «изобретения» от людей с больной фантазией
- Организатора «референдума ДНР» приговорили к условному сроку
- Британских пенсионеров будут развлекать куры
- В Мелитопольском СИЗО заключенные попытались устроить бунт
- «Танцующие» крысы стали новыми звездами YouTube
- «Герой ДНР» загинув на поминках
- Минобороны: боевики используют гибель Захарченко для дискредитации ВСУ
- С мэром на борту: первый московский электробус сломался во время презентации
- Гривна оказалась в плохой компании
- Опубликована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- Продавец рыбы придумал смешной способ «освежить» свой товар
- Влада і народ
- Сеть насмешил попугай, превративший стакан в «шляпу»
- Кобзон не был для Кремля «своим»
- Оперативно: женщине вернули украденный кошелек через 18 лет
- "Когда что-то пошло не так": свежая порция забавных приколов
- Экологическая катастрофа в 250 километрах от Киева
- В Донецк прибыла «группа специалистов» из РФ для расследования убийства
- Третье сентября: смешные мемы об известной песне Шуфутинского
- Почему Порошенко так ненавидят в Кремле
- На росТВ умолчали об одной детали об убийстве Захарченко, - журналист
- Медведчук – Гройсман: простая игра
Оставьте свой комментарий