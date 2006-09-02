Раздел: Технологии
Xiaomi анонсировала беспроводную зарядку Mi Wireless Charge
Совместимость заявлена для таких моделей смартфонов как Xiaomi Mi MIX 2S, Apple iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus, Samsung Galaxy Note 9 и других.
Xiaomi анонсировала выпуск своей беспроводной зарядки Mi Wireless Charge для смартфонов, цена которой, начинается с $10 в Китае. Это как всегда довольно доступное решение, так как даже с наценкой стоимость будет ниже чем у конкурентов. Обычно, цена моделей бесконтактных зарядок начинается с $20 и выше, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.
Зарядка Xiaomi Mi Wireless Charge поддерживает технологию Qi, основанную на магнитной индукции. Базовая станция состоит из индукционной катушки, создающей электромагнитное поле при поступлении переменного тока. В устройстве-получателе установлена похожая катушка, улавливающая сгенерированное поле и преобразующая полученную энергию в постоянный ток для зарядки аккумулятора.
Округлый корпус выполнен из алюминиевого сплава. Мощность достигает 10 Вт, а для подключения к электрической сети используется симметричный порт USB Type-C.
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Заявлено, что зарядка работает на расстоянии до 4 мм, то есть смартфоны могут оставаться в чехле и получать энергию. Прежде всего, совместимость заявлена для таких моделей смартфонов как Xiaomi Mi MIX 2S, Apple iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus, Samsung Galaxy Note 9 и других.
Xiaomi анонсировала выпуск своей беспроводной зарядки Mi Wireless Charge для смартфонов, цена которой, начинается с $10 в Китае. Это как всегда довольно доступное решение, так как даже с наценкой стоимость будет ниже чем у конкурентов. Обычно, цена моделей бесконтактных зарядок начинается с $20 и выше, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.
Зарядка Xiaomi Mi Wireless Charge поддерживает технологию Qi, основанную на магнитной индукции. Базовая станция состоит из индукционной катушки, создающей электромагнитное поле при поступлении переменного тока. В устройстве-получателе установлена похожая катушка, улавливающая сгенерированное поле и преобразующая полученную энергию в постоянный ток для зарядки аккумулятора.
Округлый корпус выполнен из алюминиевого сплава. Мощность достигает 10 Вт, а для подключения к электрической сети используется симметричный порт USB Type-C.
Читайте также: В Apple заявили об обнаружении производственного брака iPhone 8
Заявлено, что зарядка работает на расстоянии до 4 мм, то есть смартфоны могут оставаться в чехле и получать энергию. Прежде всего, совместимость заявлена для таких моделей смартфонов как Xiaomi Mi MIX 2S, Apple iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus, Samsung Galaxy Note 9 и других.
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