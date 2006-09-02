Раздел: Технологии
Опубликованы результаты игровых тестов видеокарты GeForce RTX 2080 Ti
Игровые тесты GeForce RTX 2080 Ti на треть быстрее GeForce GTX 1080 Ti.
Первые обзоры игровых видеокарт серии Nvidia GeForce RTX, как известно, будут опубликованы лишь 14 сентября. До этого времени геймеры и ПК-энтузиасты могут судить о производительности новых адаптеров по информации из неофициальных источников, в том числе неосторожных видеоблогеров, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Один турецкий YouTube-канал ненароком опубликовал видео с игровыми тестами нового игрового флагмана «зелёных» - GeForce RTX 2080 Ti. И хотя ролик практически сразу исчез с канала, результаты тестов уже начали своё путешествие по Сети и в конечном итоге были собраны немецкими коллегами из 3DCenter в удобную для анализа таблицу.
Если верить опубликованным данным, то по результатам тестов в десяти играх при 4K-разрешении, видеокарта GeForce RTX 2080 Ti оказалась в среднем на 37,5% быстрее давно знакомой GeForce GTX 1080 Ti. Подчеркнём, что перечисленные проекты лишены поддержки технологий из набора Nvidia RTX, ставшего главной «фишкой» новых карт, и при их использовании отставание GeForce GTX 1080 Ti должно оказаться значительно больше.
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Какой именно вариант GeForce RTX 2080 Ti (Founders Edition или в исполнении AIB-партнёра Nvidia) участвовал в тестировании, к сожалению, не сообщается. В качестве «сердца» системы выступал процессор AMD Ryzen 5 2600X (6 ядер/12 потоков, 3,6/4,2 ГГц).
Первые обзоры игровых видеокарт серии Nvidia GeForce RTX, как известно, будут опубликованы лишь 14 сентября. До этого времени геймеры и ПК-энтузиасты могут судить о производительности новых адаптеров по информации из неофициальных источников, в том числе неосторожных видеоблогеров, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Один турецкий YouTube-канал ненароком опубликовал видео с игровыми тестами нового игрового флагмана «зелёных» - GeForce RTX 2080 Ti. И хотя ролик практически сразу исчез с канала, результаты тестов уже начали своё путешествие по Сети и в конечном итоге были собраны немецкими коллегами из 3DCenter в удобную для анализа таблицу.
Если верить опубликованным данным, то по результатам тестов в десяти играх при 4K-разрешении, видеокарта GeForce RTX 2080 Ti оказалась в среднем на 37,5% быстрее давно знакомой GeForce GTX 1080 Ti. Подчеркнём, что перечисленные проекты лишены поддержки технологий из набора Nvidia RTX, ставшего главной «фишкой» новых карт, и при их использовании отставание GeForce GTX 1080 Ti должно оказаться значительно больше.
Читайте также: Обновленный список системных требований Battlefield V
Какой именно вариант GeForce RTX 2080 Ti (Founders Edition или в исполнении AIB-партнёра Nvidia) участвовал в тестировании, к сожалению, не сообщается. В качестве «сердца» системы выступал процессор AMD Ryzen 5 2600X (6 ядер/12 потоков, 3,6/4,2 ГГц).
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