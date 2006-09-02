» » В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Раздел: Технологии  
0

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

В работе Facebook и Instagram произошел сбойПроблемы затронули европейские страны.

Проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram наблюдались в понедельник вечером у пользователей по всему миру. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Сбои в функционировании обеих соцсетей начались около 23:50 по московскому времени. Пользователи в основном сообщают о проблемах с загрузкой новостной ленты Instagram и о полном прекращении работы Facebook.

В большей степени проблемы с этими интернет-ресурсами затронули европейские страны. В России о сбоях Instagram сообщают жители европейской части страны.

Читайте также: В работе Instagram произошёл сбой

Сервис Instagram с 2012 года принадлежит соцсети Facebook.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Facebook, Instagram, сбой

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:20 » Автор: Едгар Букмирза
     202
     0

Похожие новости по теме

Instagram снова столкнулся со сбоями Instagram снова столкнулся со сбоями

Сбой произошел в понедельник.

Пользователи Instagram сообщают о проблемах в работе соцсети  Пользователи Instagram сообщают о проблемах в работе соцсети 

45% пользователей испытывают проблемы с загрузкой новостей.

В работе Facebook и Instagram произошел сбой В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи Facebook и Instagram сообщают о сбое в работе сервисов.

В работе Facebook и Instagram произошел сбой В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Известный социальные сети этим днем стали работать хуже обычного.

По всему миру произошел сбой в работе Facebook и Instagram По всему миру произошел сбой в работе Facebook и Instagram

Пользователи по всему миру сообщают о проблеме в работе соцсетей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх