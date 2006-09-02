Раздел: Технологии
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Проблемы затронули европейские страны.
Проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram наблюдались в понедельник вечером у пользователей по всему миру. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Сбои в функционировании обеих соцсетей начались около 23:50 по московскому времени. Пользователи в основном сообщают о проблемах с загрузкой новостной ленты Instagram и о полном прекращении работы Facebook.
В большей степени проблемы с этими интернет-ресурсами затронули европейские страны. В России о сбоях Instagram сообщают жители европейской части страны.
Читайте также: В работе Instagram произошёл сбой
Сервис Instagram с 2012 года принадлежит соцсети Facebook.
Проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram наблюдались в понедельник вечером у пользователей по всему миру. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Сбои в функционировании обеих соцсетей начались около 23:50 по московскому времени. Пользователи в основном сообщают о проблемах с загрузкой новостной ленты Instagram и о полном прекращении работы Facebook.
В большей степени проблемы с этими интернет-ресурсами затронули европейские страны. В России о сбоях Instagram сообщают жители европейской части страны.
Читайте также: В работе Instagram произошёл сбой
Сервис Instagram с 2012 года принадлежит соцсети Facebook.
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