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Раздел: Технологии  
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Sony объявила о прекращении поддержки приставок PlayStation 2

Sony объявила о прекращении поддержки приставок PlayStation 2Владельцам PlayStation 2 предложено обратиться в сервисные центры.

Компания Sony объявила о прекращении поддержки приставок PlayStation 2 спустя 18 лет после начала производства.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Продажи консоли стартовали в 2000, а в 2012 году компания прекратила ее выпуск. Однако Sony продолжила осуществлять поддержку выпущенных приставок, чтобы владельцы могли и дальше играть на своих устройствах.

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Сейчас владельцам PlayStation 2 предложено обратиться в сервисные центры, если их устройствам требуется ремонт. После 7 сентября сервисные центры Sony перестанут принимать устройства для обслуживания - с этого дня техподдержка консолей PlayStation второго поколения прекратится полностью.
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 Теги: Sony, PlayStation 2, поддержка

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Вчера, 23:50 » Автор: Едгар Букмирза
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