Раздел: Технологии
Обнародован рейтинг самых мощных смартфонов месяца
На следующей неделе представят новый iPhone.
Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал список самых мощных Android-смартфонов августа. Самый слабый аппарат топа оказался мощнее, чем последний девайс Apple, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
На первом месте расположился Xiaomi Black Shark - геймерский смартфон набрал 292 887 баллов. Вторую и третью позицию заняли Meizu 16 и Smartisan Nut R1. Из-за критерия выбора по операционной системе в рейтинг не мог бы попасть ни один iPhone. Однако выяснилось, что даже если бы бенчмарк собирал все подряд девайсы, то смартфон Apple не попал бы даже в десятку.
Судя по рейтингу, десятое место занял Xiaomi Mi Mix 2s, набравший 265 256 баллов. Актуальный флагман iPhone X получил в бенчмарке всего 245 149 баллов, и наверняка расположился бы на 11–12 строчках. Впрочем, через неделю Apple планирует выпуск новых айфонов, которые наверняка станут гораздо мощнее, чем нынешнее поколение.
Напомним, компания Apple планирует выпустить три новых модели iPhone, в том числе бюджетную версию с 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем и слотами для одной или двух сим-карт в 2018 году.
Планируется, что стоимость бюджетного iPhone составит 550-650 долларов в зависимости от объема памяти за модель с одной SIM-картой и 650-750 долларов за модель с двумя SIM-картами.
Читайте также: Sony объявила о прекращении поддержки приставок PlayStation 2
Также сообщалось, что Apple собирается представить новую версию iPhone X с диагональю 5,8 дюйма, а также модель с диагональю 6,5 дюйма. Стоимость устройств пока неизвестна.
Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал список самых мощных Android-смартфонов августа. Самый слабый аппарат топа оказался мощнее, чем последний девайс Apple, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
На первом месте расположился Xiaomi Black Shark - геймерский смартфон набрал 292 887 баллов. Вторую и третью позицию заняли Meizu 16 и Smartisan Nut R1. Из-за критерия выбора по операционной системе в рейтинг не мог бы попасть ни один iPhone. Однако выяснилось, что даже если бы бенчмарк собирал все подряд девайсы, то смартфон Apple не попал бы даже в десятку.
Судя по рейтингу, десятое место занял Xiaomi Mi Mix 2s, набравший 265 256 баллов. Актуальный флагман iPhone X получил в бенчмарке всего 245 149 баллов, и наверняка расположился бы на 11–12 строчках. Впрочем, через неделю Apple планирует выпуск новых айфонов, которые наверняка станут гораздо мощнее, чем нынешнее поколение.
Напомним, компания Apple планирует выпустить три новых модели iPhone, в том числе бюджетную версию с 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем и слотами для одной или двух сим-карт в 2018 году.
Планируется, что стоимость бюджетного iPhone составит 550-650 долларов в зависимости от объема памяти за модель с одной SIM-картой и 650-750 долларов за модель с двумя SIM-картами.
Читайте также: Sony объявила о прекращении поддержки приставок PlayStation 2
Также сообщалось, что Apple собирается представить новую версию iPhone X с диагональю 5,8 дюйма, а также модель с диагональю 6,5 дюйма. Стоимость устройств пока неизвестна.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
113
0
Также советуем посмотреть
- Проделки детей, которые не могут усидеть на месте
- Свежая подборка забавных строительных ляпов
- В России назвали причину задержания украинцев в Крыму
- В Украине завели дела на немецких депутатов, побывавших в Крыму
- Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело
- Уморительные комментарии, способные помочь справиться с осенней хандрой
- Украина сделала крупный взнос в Совет Европы
- Забавный фотопроект: собаки, ставшие «копиями» своих хозяев
- Просто добавь кота: подборка смешных фотоколлажей
- И смех, и грех: мужчина не удержался и угнал катафалк с телом усопшего
- Кремлівські люблять гидити на все українське
- Российский депутат насмешил рассказом о «ликвидированном Киви»
- Минобороны озвучило потери ВСУ на Донбассе с начала года
- Три звездных дня Александра Захарченко
- ФСБ развеселила спецоперацией по уничтожению яблок
- С Австралией перепутал: на севере Австрии гулял кенгуру
- Люди бегут из Крыма из-за экокатастрофы
- Враждебные медиа: дело вовсе не в персоналиях
- Передовые позиции боевиков усиливают снайперами, - разведка
- Это незаконно: женщина насмешила странным способом поедания курочки
- Что имеем на сегодня из предвыборных новостей
- В Черкассах произошел крупный разлив ртути
- Директор детсада «порадовала» воспитанников танцем на шесте
- О «популярности» Захарченко и «ДНР»
- Австрия восстановит один из населенных пунктов на Донбассе
- Пользователи Сети отыскали неожиданного «двойника» Путина
- Відновлення зруйнованої інфраструктури ляже на плечі України
- Похороны Захарченко охраняли не менее 100 вооруженных боевиков
- Киевлян развеселил огурец, который пытались продать под видом авокадо
- Что может спасти бюджет Украины
Оставьте свой комментарий