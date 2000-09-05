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Раздел: Технологии  
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Обнародован рейтинг самых мощных смартфонов месяца

Обнародован рейтинг самых мощных смартфонов месяцаНа следующей неделе представят новый iPhone.

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал список самых мощных Android-смартфонов августа. Самый слабый аппарат топа оказался мощнее, чем последний девайс Apple, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

На первом месте расположился Xiaomi Black Shark - геймерский смартфон набрал 292 887 баллов. Вторую и третью позицию заняли Meizu 16 и Smartisan Nut R1. Из-за критерия выбора по операционной системе в рейтинг не мог бы попасть ни один iPhone. Однако выяснилось, что даже если бы бенчмарк собирал все подряд девайсы, то смартфон Apple не попал бы даже в десятку.

Судя по рейтингу, десятое место занял Xiaomi Mi Mix 2s, набравший 265 256 баллов. Актуальный флагман iPhone X получил в бенчмарке всего 245 149 баллов, и наверняка расположился бы на 11–12 строчках. Впрочем, через неделю Apple планирует выпуск новых айфонов, которые наверняка станут гораздо мощнее, чем нынешнее поколение.

Напомним, компания Apple планирует выпустить три новых модели iPhone, в том числе бюджетную версию с 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем и слотами для одной или двух сим-карт в 2018 году.

Планируется, что стоимость бюджетного iPhone составит 550-650 долларов в зависимости от объема памяти за модель с одной SIM-картой и 650-750 долларов за модель с двумя SIM-картами.

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Также сообщалось, что Apple собирается представить новую версию iPhone X с диагональю 5,8 дюйма, а также модель с диагональю 6,5 дюйма. Стоимость устройств пока неизвестна.
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 Теги: смартфоны, рейтинг

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Сегодня, 02:27 » Автор: Анна Мартынова
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