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Раздел: Технологии  
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Facebook подала жалобу на BlackBerry из-за кражи технологии

Facebook подала жалобу на BlackBerry из-за кражи технологииЖалоба касается шести патентов, связанных с технологиями голосовых сообщений.

Компания Facebook подала в Федеральный суд Сан-Франциско (США) жалобу на BlackBerry, обвинив канадского производителя смартфонов в краже технологии голосовых сообщений. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В частности, указано, что 118-страничная жалоба касается шести патентов, связанных с технологиями голосовых сообщений.

Как отмечается, это не первая претензия Facebook. Компания также обвиняет BlackBerry в нарушениях авторских прав в области технологий доставки видео-, аудио- и графического контента.

В марте Facebook предъявил обвинения в незаконном использовании его технологии доставки сообщений.

В то же время BlackBerry в ответ обвиняет Facebook в использовании его решений в сервисе быстрых сообщений Facebook Messenger, WhatsApp Messenger и Instagram.

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На данный момент BlackBerry, которая была одним из лидеров на рынке смартфонов на заре их появления, проигрывает в конкуренции iPhone и гаджетам на платформе Android. Попытки привлечь покупателей переходом на последнюю операционную систему (собственная ОС BlackBerry не поддерживает все популярные приложения) не увенчались успехом. В сентябре 2016 года BlackBerry заявила, что намерена отказаться от производства смартфонов в пользу софта. В то же время производство мобильных устройств пока окончательно не остановлено.
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 Теги: Facebook, BlackBerry

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Сегодня, 11:57 » Автор: Богдан Процив
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