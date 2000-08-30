Раздел: Технологии
Google намерена повысить производительность устройств на базе Android
В следующем Android перестанут запускаться старые приложения.
Google намерена повысить производительность устройств под управлением актуальных сборок Android, запретив им установку приложений, которые разрабатывались во времена Android Lollipop и раньше. Соответствующая отсылка была найдена разработчиками из команды XDA в исходном коде операционной системы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Запрещая установку приложений для устаревших версий Android, в теории Google убивает сразу двух зайцев. Таким образом поисковый гигант побуждает создателей не только регулярно выпускать обновления для своих продуктов, но и переходить на новую архитектуру, которая позволяет повысить быстродействие совместимых устройств.
Наряду с увеличением скорости работы, обновленные в соответствии с требованиями Android P приложения могут оказать положительное влияние на автономность устройств. Например, за счет поддержки функции адаптивной яркости, программы смогут более грамотно использовать ресурсы, уменьшая нагрузку на аккумулятор.
Чем плох такой метод
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Несмотря на неоспоримую пользу такого подхода, назвать его кроме как полумерой не поворачивается язык. Это связано с ужасающим уровнем фрагментации ОС. Даже если Google убедит всех разработчиков обновить свое ПО под Android P, владельцы устройств на базе более ранних версий Android, коих большинство, останутся у разбитого корыта.
Google намерена повысить производительность устройств под управлением актуальных сборок Android, запретив им установку приложений, которые разрабатывались во времена Android Lollipop и раньше. Соответствующая отсылка была найдена разработчиками из команды XDA в исходном коде операционной системы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Запрещая установку приложений для устаревших версий Android, в теории Google убивает сразу двух зайцев. Таким образом поисковый гигант побуждает создателей не только регулярно выпускать обновления для своих продуктов, но и переходить на новую архитектуру, которая позволяет повысить быстродействие совместимых устройств.
Наряду с увеличением скорости работы, обновленные в соответствии с требованиями Android P приложения могут оказать положительное влияние на автономность устройств. Например, за счет поддержки функции адаптивной яркости, программы смогут более грамотно использовать ресурсы, уменьшая нагрузку на аккумулятор.
Чем плох такой метод
Читайте также: Sony объявила о прекращении поддержки PlayStation 2
Несмотря на неоспоримую пользу такого подхода, назвать его кроме как полумерой не поворачивается язык. Это связано с ужасающим уровнем фрагментации ОС. Даже если Google убедит всех разработчиков обновить свое ПО под Android P, владельцы устройств на базе более ранних версий Android, коих большинство, останутся у разбитого корыта.
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