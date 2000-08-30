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Раздел: Технологии  
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Гибкий смартфон от китайской компании показали на видео

Гибкий смартфон от китайской компании показали на видеоВ опубликованном видео показан рабочий прототип китайского Android-устройства с FHD+-экраном.

Инсайдер опубликовал видеоролик, в котором показал прототип гибкого Android-смартфона в работе. В ролике представлено устройство с гибким 5,99-дюймовым FHD+-экраном от китайской компании BOE. Видео было опубликовано на Twitter-странице Ben Geskin, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Смартфон сгибается пополам, при этом размер его в сложенном виде совсем невелик. По слухам, будущий складной смартфон от Samsung получит еще и внешний экран. Однако показанный в ролике гаджет его не имеет.

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Что касается механизма складывания, то он должен быть аналогичным в Samsung-гаджете.

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 Теги: гибкий смартфон, видео

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Сегодня, 16:45 » Автор: Богдан Процив
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