Раздел: Технологии
Гибкий смартфон от китайской компании показали на видео
В опубликованном видео показан рабочий прототип китайского Android-устройства с FHD+-экраном.
Инсайдер опубликовал видеоролик, в котором показал прототип гибкого Android-смартфона в работе. В ролике представлено устройство с гибким 5,99-дюймовым FHD+-экраном от китайской компании BOE. Видео было опубликовано на Twitter-странице Ben Geskin, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Смартфон сгибается пополам, при этом размер его в сложенном виде совсем невелик. По слухам, будущий складной смартфон от Samsung получит еще и внешний экран. Однако показанный в ролике гаджет его не имеет.
Читайте также: Google намерена повысить производительность устройств на базе Android
Что касается механизма складывания, то он должен быть аналогичным в Samsung-гаджете.
Инсайдер опубликовал видеоролик, в котором показал прототип гибкого Android-смартфона в работе. В ролике представлено устройство с гибким 5,99-дюймовым FHD+-экраном от китайской компании BOE. Видео было опубликовано на Twitter-странице Ben Geskin, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Смартфон сгибается пополам, при этом размер его в сложенном виде совсем невелик. По слухам, будущий складной смартфон от Samsung получит еще и внешний экран. Однако показанный в ролике гаджет его не имеет.
Читайте также: Google намерена повысить производительность устройств на базе Android
Что касается механизма складывания, то он должен быть аналогичным в Samsung-гаджете.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
238
0
Также советуем посмотреть
- Чисто российское убийство
- В Сети высмеяли «школьницу» Захарову
- С этой страной дело иметь нельзя
- Целое стадо коров и пастух в придачу «эмигрировали» в Беларусь
- Сеть насмешил Путин с голубями на голове
- Разведка назвала причину выбросов вредных веществ на Титане
- Україна скочується у прірву енергетичної залежності
- В зоне ООС ранения получили двое украинских военных
- Меморандуму Тимошенко аплодували б в Москві
- Россияне с иронией отреагировали на новость о своих банковских долгах
- Кремль разрешил провести «выборы» нового главаря «ДНР», - СМИ
- Як поєднати стратегію і Конституцію
- В «ДНР» продолжают искать виновных в смерти Захарченко
- В США на камеру попал марширующий призрак
- Экономика: жаркое лето сулит дождливую осень
- От выбросов на Титане пострадали пограничники
- Пропагандистка Путина насмешила рассказом о многоразовых тампонах
- Что нам предлагает Порошенко
- В оккупированных городах Донбасса прошли проукраинские акции
- В Одесской области начались украинско-румынские учения Riverine
- В США медведь стал «узником» мусорного бака
- Путинская стратегия в Украине осталась неизменной
- Мужчина с огромным огурцом в руках стал героем фотожаб
- В «ДНР» готовится «переворот» с целью избрания нового главаря, - СМИ
- Украинские судьи: запрос на скромность
- Сенцов написал письмо активисту Автомайдана
- Карикатурист оригинально высмеял культ Путина
- Украина передала информацию о выбросах в Крыму в ООН
- Возможна ли интеграция Донбасса
- В ОБСЕ не видели тела Захарченко
Оставьте свой комментарий